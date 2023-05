Jasikevicius: "Es un palo durísimo"

El Barça perdió en las semifinales de la Final 4 de la Euroliga ante el Real Madrid "¿Mi futuro? No me importa nada, acabamos de perder una semifinal, no me importa eso", afirmó

El técnico barcelonista Saras Jasikevicius admitió que la derrota ante el Real Madrid ha sido "un palo durísimo", de esos que "no van a doler ahora, sino durante mucho tiempo" y lamentó que su equipo no haya jugado en conjunto, algo que le había llevado hasta aquí.

"Les he dicho a los jugadores que las palabras sobran, hay que levantarse y tenemos que acabar la temporada ganando la liga, pero no va a ser fácil, porque tenemos que volver a jugar nuestro baloncesto", insistió.

Jasikevicius admitió que el Barça fue un mal partido durante los 40 minutos, incluso cuando iba mandando en el marcador. "El Madrid ha sido mejor, ellos han jugado como un equipo, con más paciencia. La responsabilidad de este resultado es del entrenador, no hemos encontrado la forma de jugar mejor. No hemos conseguido jugar como sabemos", insistió.

Se quejó de que sus jugadores quisieron resolver individualmente, cuando durante toda la temporada el Barça se había distinguido por jugar colectivamente.

"Ya se sabe, un mal partido y pierdes el título", dijo el técnico, que no puede explicar el bloqueo mental de su equipo. "En mi caso, yo miro porqué no hemos sido capaces de jugar como equipo, porque no he sabido las cosas mejor, no hemos jugado bien cuando teníamos una buena inercia", añadió.

Preguntado por la mala actuación de Niko Mirotic, Jasikevicius que todos son "humanos" y tienen el derecho a jugar mal. "Eso no me molesta, sino que no hayamos encontrado la manera de jugar como equipo, porque en las actuaciones individuales pueden pasar de todo. No me gusta que hayamos dejado fuera nuestra idea de jugar en equipo", insistió.

"¿Si perder es un fracaso? Juzgadlo vosotros, es una gran decepción", dijo Jasikevicius, quien se molestó cuando le preguntaron por su futuro: "¿Mi futuro? No me importa nada, acabamos de perder una semifinal, no me importa eso".