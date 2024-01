Hezonja se pronuncia sobre si este Madrid puede ser el mejor equipo de la historia de la Euroliga

Mario Hezonja cerró 2023 en uno de sus mejores momentos en su trayectoria. Viviendo su segunda temporada en el Real Madrid, el jugador croata culminó un gran mes de diciembre en la Euroliga, donde el conjunto blanco solventó todos sus partidos con victoria.

Durante los cinco partidos disputados en diciembre, Hezonja registró su mayor valoración en tres de ellos, y ante Olympiacos y Estrella Roja, firmo dobles figuras, una hazaña que tan solo había logrado en otras tres ocasiones tras 126 partidos disputados.

Hezonja: "Hemos tenido un mes perfecto"

El exjugador del Barça ha atendido a los medios de la competición tras haber sido designado 'MVP' de diciembre, donde ha expresado su felicidad por haber recibido dicho reconocimiento: "Se siente muy bien individualmente y sobre todo como equipo, porque hemos tenido un mes perfecto. Ganamos todos los partidos y creo que para nosotros era importante no sólo cerrar el año así, sino también mantenernos en nuestro camino y continuar el nuevo año con la victoria", explicó.

Sorpresa con Chus Mateo

La charla con Hezonja también sirvió para conocer algún detalle, como la relación con su entrenador, un Chus Mateo con el que el jugador no contaba cuando fichó por el Real Madrid. "No sabía que él iba a ser entrenador. Nos conocimos y creo que empezamos a crecer al mismo tiempo, él como entrenador y yo como jugador aquí. Él tenía un plan para mí en todo momento. Por supuesto, a veces no te gusta, a veces te gusta, a veces es bueno, a veces es malo, pero todo esto es parte del proceso, así que lo sigues. A veces toca callarse y concentrarse en el baloncesto".

Mario Hezonja, en un duelo de Euroliga ante Estrella Roja / EFE

Sobre el buen momento que atraviesa el Madrid, con una única derrota en lo que va de curso en la competición, Hezonja confirma que el equipo sabe lo que tiene que hacer para volver a llegar al final de temporada con opciones de título: "Queremos acercarnos a todos ellos con el máximo respeto y luego ver dónde estamos para los playoffs, y luego ver dónde estamos para la Final Four. Y finalmente queremos ganarla. Además, creo en el equipo, en cómo nos va con los récords y todo eso, definitivamente no se nos sube a la cabeza, porque siempre hay más. Siempre hay hambre. Siempre existe esta mentalidad aquí".

Ser el mejor equipo de la historia de la Euroliga

Por último, Hezonja se muestra ambicioso sobre la trayectoria exitosa que puede llevar el Madrid los próximos años en Euroliga, tras haber ganado el título la pasada campaña, aunque da una clave que, para él, es fundamental: "Si logramos mantener a los jugadores principales aquí, creo que podremos empezar a hablar en el futuro sobre el mejor equipo en la historia de la Euroliga. Y espero que esto se pueda lograr, y que podamos pasar incluso a otro nivel, en algo mucho más que las cosas en las que nos concentramos ahora", concluyó.