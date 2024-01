El cabreo de Jasikevicius en su primera derrota con Fenerbahçe

La andadura de Sarunas Jasikevicius en Fenerbahçe arrancó a buen nivel, logrando siete victorias consecutivas combinando Euroliga y Superliga turca. En el campeonato doméstico, siguen la estela de un Anadolu Efes que cuenta con una victoria más que ellos (12-2 y 11-3), mientras que en la competición continental, el balance es de 10 victorias y 8 derrotas, la última anoche, tras tropezar en casa ante Estrella Roja por 76-85.

El primer encuentro perdido de Saras desde que aterrizó en Estambul llegó en un mal partido de los suyos. Pese arrancar y cerrar el primer cuarto con un 26-18 favorable en el marcador, en el segundo cuarto la anotación se encalló, y 'Fener' tan solo pudo anotar nueve puntos. La igualdad marcó la tónica del tercer periodo, y en el último, la defensa no estuvo a la altura, encajando 28 puntos que resultaron definitivos. En Euroliga, tan solo en el primer cuarto ante Anadolu Efes, habían concedido más puntos (29).

Actuaciones discretas de Calathes y Sanli

Jasikevicius está en pleno ensamblaje de piezas, retocando la rotación y modificando algún rol establecido por Dimitris Itoudis. Ante los serbios, Fenerbahçe echó de menos los puntos de Marko Guduric, que ha reducido drásticamente su anotación desde la llegada del lituano al banquillo. Nick Calathes firmó unos discretos dos puntos, mientras que Sertaç Sanli repitió uno de esos partidos tan habituales en el Barça: tres puntos y un único rebote, y cuatro faltas personales en ocho minutos en pista. Nigel Hayes-Davis volvió a ser el mejor, una noche más, rozando las dobles figuras con 21 puntos y nueve rebotes.

La 'venganza' de Adam Hanga

Saras no pudo parar a Joel Bolomboy, autor de 24 puntos y seis rebotes y que castigó la pintura turca. También estuvo inspirado el exbaskonista Rokas Giedraitis aportando 19 puntos y siete capturas. Además, rescindido por orden de Jasikevicius cuando le entrenaba en el Barça, Adam Hanga eligió la visita a Fenerbahçe para firmar su máxima anotación de esta temporada en Europa, la primera en la que viste la camiseta de Estrella Roja: 12 puntos, con un 2/3 en triples.

El discurso crítico de Saras

Fue, seguramente, el peor partido de Fenerbahçe desde que Jasikevicius asumió el mando del equipo, y su descontento quedó más que evidente en la posterior rueda de prensa ante los medios de comunicación. "Teníamos cosas que hacer y sabíamos el tipo de partido que sería, pero no lo hicimos. Perdimos nueve balones en la primera mitad y fallamos bandejas, unos errores muy similares que se repitieron en la segunda mitad. En general no estuvimos muy bien, no hemos sido un equipo muy serio, ha habido muchos altibajos. Esto no debería suceder en este nivel de baloncesto", explicó tras acabar el encuentro.

Maccabi, próximo desafío

Sin tiempo para lamentarse, Sarunas Jasikevicius y sus jugadores ya trabajan en el próximo reto de la semana. Hay jornada doble de Euroliga, y el próximo jueves 4, a las 18:45 (CET), reciben a un Maccabi que llega tras derrotar a Mónaco por 93-83. El conjunto macabeo visitará el Ulker Sports Hall con una victoria más que los turcos, en uno de los grandes partidos que ofrecerá la jornada 19.