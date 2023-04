Ataman la vuelve a liar: ¡Se marcha del partido antes del final!

El entrenador de Efes volvió a demostrar su mal perder tras caer eliminado en la Euroliga El técnico turco queda tocado tras el varapalo europeo y su futuro en Efes no está nada claro

Tras jugar durante toda la temporada con fuego, finalmente Anadolu Efes se acabó quemando. El vigente campeón de la Euroliga, y ganador de la competición también en 2021, se ha quedado matemáticamente sin opciones de entrar al Playoff de cuartos de la competición, así que tampoco podrá repetir título.

El batacazo de Efes es mayúsculo y protagoniza una de las mayores decepciones de la temporada. Un equipo integrado por estrellas de la talla de Vasilije Micic, Shane Larkin o Will Clyburn, será incapaz de acabar entre los ocho primeros clasificados en la temporada regular, y muchas miradas ya apuntan hacia su entrenador, un Ergin Ataman que, para despedirse de la Euroliga, ha protagonizado uno de sus 'shows' característicos.

Y es que, a falta de pocos segundos para que se acabara el choque ante Fenerbahçe, que se han acabado llevando los de Dimitris Itoudis por 103-86, el entrenador del vigente campeón ha decidido que ya tenía suficiente, y ante la incredulidad de todo el mundo, se ha dirigido hacia el técnico rival, le ha dado la mano, y no se ha esperado ni a que sonase la bocina final, embocando el túnel de vestuarios ante la atónita mirada de todos los presentes. Ataman no ha podido presenciar los instantes finales de partido, en los que se ha vivido una monumental tangana con Will Clyburn y un miembro del staff de Fenerbahçe como protagonistas. Para que el incidente no fuera a mayores, han tenido que intervenir hasta la seguridad del pabellón.

El nuevo 'sainete' de Ataman llega en un momento en el que su futuro en Anadolu Efes está en el aire. El entrenador acaba contrato a final de temporada, y el batacazo europeo hace que su continuidad en el conjunto turco está más que nunca en el aire. Además, 'Encestando' también ha informado de una reunión producida los últimos días con dirigentes de Panathinaikos, así que su etapa en el hasta el momento, vigente campeón de Europa, apunta a su fin.