Alarma Mirotic: recae del tendón de Aquiles....¡a dos semanas de su regreso al Palau!

El ala-pívot vuelve a tener problemas en una zona que ya lo apartó durante meses en Barcelona Olimpia Milano ha comunicado que el jugador padece molestias y será evaluado los próximos días

Siguen los problemas para Nikola Mirotic en su nueva aventura por tierras italianas. Con un Olimpia Milano sumido en loas últimas posiciones de la Euroliga, ahora las 'pesadillas' vienen en forma de lesión, y es que el hispanomontenegrino parece haber recaído de su lesión en el tendón de Aquiles, unas molestias que ya lo dejaron en el dique seco en su último año en Barcelona.

El cuadro de la región de Lombardía publicó un comunicado en sus redes sociales informando sobre el estado físico de su estrella: "Nikola Mirotic ha experimentado una recaída de su tendinopatía en el Aquiles izquierdo. El jugador será observado y estudiado por los servicios médicos del club los próximos días"

Nikola Mirotic has experienced a flare-up of left Achilles tendinopathy. The player will undergo further specialist visits in the next few days.#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/bHvRAagwrp