¡Terremoto en la selección inglesa! Ben White se niega a ser convocado

Ben White acaba de desatar un auténtico terremoto en la selección inglesa a escasos meses de la disputa de la Eurocopa. El lateral derecho del Arsenal ha renunciado hasta nueva orden a participar con su combinado nacional como ha podido confirmar el propio seleccionador Gareth Southgate este jueves en rueda de prensa.

El jugador del Arsenal no había vuelto a disputar un partido con su selección desde que abandonase el Mundial de Catar por razones que nunca se llegaron a saber. En Inglaterra especularon con una disputa del lateral con Steve Holland, asistente de Gareth Southgate, aunque el propio seleccionador lo niega: "Puedo aceptar que se cuenten cosas que son mentira sobre mí, pero no estoy preparado para que le pase eso a mis compañeros".

Una renuncia acompañada de una renovación

Sin embargo, tampoco ha explicado los motivos de la renuncia de Ben White a ser convocado: "Hablé con él tras Catar y ha habido reticencias por su parte. No sé por qué es, pero lo respeto. Le dejo la puerta abierta porque es un gran jugador. El director deportivo del Arsenal, Edu, nos llamó la semana pasada y nos dijo que Ben no quiere venir por el momento", dijo Southgate.

El jugador acaba de renovar contrato este jueves con el Arsenal hasta 2028 con un año adicional hasta 2029. El rendimiento del lateral inglés del Arsenal está siendo uno de los motivos del resurgir de su equipo con Arteta a los mandos. Habrá que ver si el jugador es capaz de cambiar de opinión con la Eurocopa cada vez más cerca...