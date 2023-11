La prensa inglesa estalla su selección: "No asustamos a nadie"

El equipo de Gareth Southgate respondió en la segunda parte y logró salvar los muebles ante Macedonia (1-1) La prensa inglesa se mostró muy crítica con el equipo por su rendimiento, que dejó a Kane en el banquillo

El equipo de Gareth Southgate logró un empate 1-1 en Macedonia del Norte para evitar un desastre que hubiera acarreado graves consecuencias en la selección inglesa. Un empate ante los macedonios, ya eliminados, fue suficiente para terminar el grupo como cabeza de serie para la Euro 2024 en Alemania. Sin embargo, el partido fue desastroso y la prensa de Inglaterra ha amanecido con duras críticas hacia sus jugadores. Kane, que no estuvo en el once inicia por primera vez en más de dos años tuvo que entrar al campo para salvar a su equipo, provocando el gol del empate.

La prensa de Inglaterra no ha pasado por alto el rendimiento de los "Three Lions" en los dos últimos partidos. En el partido ante Malta, pese a ganar el encuentro por 2-0, el equipo dio una sensación de inestabilidad y le costó sacar adelante el partido. Tras el encuentro de ayer, el equipo concluyó un período internacional que quizás haya dejado más dudas que respuestas.

Los "Three Lions" no convencen

The Mirror habla de 'fracaso': "El conjunto de Harry Kane fracasa", Daily Mail dice que "el penalti es ridículo" y otros como The Sun se agarran al pesimismo: "para aquellos que piensan que Inglaterra ganará fácilmente la Euro2024, tambaleen la cabeza." Inglaterra ha decepcionado en gran medida en los últimos cuatro días con su empate en Macedonia, concluyendo un período internacional que deja un 'mal sabor de boca'.

Pese a tener el billete para la Eurocopa en el bolsillo, el punto en Skopje (Macedonia) no le sirvió a nadie en Inglaterra. Los 'Three Lions" saltaron al campo con seis cambios respecto al último partido, pero fue otra exhibición inconexa de un equipo al que Southgate aspira a llevar a la cima de la Eurocopa. Inglaterra estuvo tan desdentada en la primera mitad como lo había estado en la monótona victoria ante Malta. El equipo no convenció y lo pagó caro en la primera parte ante los macedonios. El ex del Levante, Enis Bardhi, adelantó a su selección antes del descanso (1-0).

Kane, que no estuvo en el once inicial después de dos años jugándolo todo, tuvo que entrar al campo para salvar al equipo. El delantero del Bayern llevaba 44 segundos en el terreno de juego cuando buscó un frentazo y obligó al mediocampista Jani Atanasov a cubrirlo, pero en su intento marcó el gol en contra al tratar de despejar de cabeza.

Un equipo 'espeso' en el campo

La introducción de Kane tampoco ayudó para tomar el control del partido con Macedonia manteniendo el control. El equipo parecía no arrancar y le costaba sentirse cómodo en el campo. Southgate hizo cambios tarde en busca de un ganador, pero los "Three Lions" tuvieron que conformarse con un punto contra un equipo que actualmente ocupa 62 puestos por debajo de ellos en el 'ránking mundial'.

A Inglaterra no le beneficiaron las lesiones en estos dos partidos, sin John Stones, Luke Shaw e incluso James Maddison. Enfrente, tenían a un equipo rocoso que empató con Italia en septiembre después de haberles vencido en un repechaje para el Mundial de 2022.

“Jugamos contra un equipo al que la gente esperaba que le ganáramos cinco o seis a cero, pero hicieron un trabajo con Italia en las eliminatorias para el Mundial para eliminarlos. Podemos estar muy orgullosos de cómo ha ido la campaña de clasificación”. Seleccionador de Inglaterra Gareth Southgate

Primeros de grupo

Inglaterra quedó en primer lugar con 20 puntos, seguido de Italia con 14 y Ucrania, con el mismo puntaje, pero con peor diferencia de goles. Macedonia y Malta ocupan la penúltima y última posición del grupo con 8 y 0 puntos, respectivamente.

Southgate recibirá en marzo a Brasil y a Bélgica en dos amistosos, con la Eurocopa en el bolsillo para el próximo verano.