La emotiva dedicatoria de Willy Hernángomez

El jugador español respondió a una pregunta de su compañero Trey Murphy sobre a quién dedicaba su MVP del Eurobasket "Me lo dieron porque tienen que dárselo a alguien. Pero para mí fueron todos los chicos del equipo, los doce fueron MVP. Y Tey, tú también formas parte de esto", dijo el madrileño

Willy Hernángomez fue la estrella del Eurobasket pero ya está preparando su temporada en la NBA.

El jugador español participó en el Media Day de los Pelicans, en la que su compañero de equipo, Trey Murphy, participó con esta pregunta: "¿Solo quiero preguntar a quién dedicas este MVP y medalla de oro, a alguien del equipo específicamente?".Hernángomez le respondió diciendo: "¿Tiene que ser del equipo de Pelicans?".

Para después explayarse en su respuesta y emocionar a todos: "No, escucha, en primer lugar este MVP que me dan es porque tienen que dárselo a alguien. Pero para mí fueron todos los chicos del equipo, los doce fueron MVP. Y Tey, tú también formas parte de esto. Y lo eres porque sinceramente estuviste conmigo el año pasado y me ayudaste a crecer. Todos tenemos un mal día y siempre estuviste ahí para ayudarme y seguir confiando en el trabajo que hacíamos, día libre o no. Además, estoy muy orgulloso de tí y del jugador en el que te convertiste, así que formas parte también de este MVP".

Hernangómez afronta su tercera temporada con los Pelicans. El pívot promedió en la temporada pasada 9,1 puntos, 6,8 rebotes y 1,3 asistencias en 16,8 minutos de media por partido.