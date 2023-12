Nuevo caso de violencia en el fútbol catalán

El fútbol catalán ha vivido este pasado fin de semana un nuevo caso de violencia en un campo de fútbol, esta vez en el partido del domingo 17 de diciembre disputado en Sant Boi en el que se enfrentaban los juveniles del Futbol Club Santboiana y el Atlético de Sant Just, finalizando con victoria para los visitantes.

En el minuto 90, y habiendo sido un partido muy igualado - obviamente los dos equipos estaban muy motivados y querían ganar- llegó el gol de la victoria por parte del equipo visitante lo que desató la decepción disfrazada de violencia de los jugadores del equipo local. El resultado fue de un jugador del Atlético de Sant Just inconsciente en el césped y debiendo ser hospitalizado por un fuerte golpe en la mandíbula.

Lamentablemente, estas acciones suceden en otros partidos de fútbol, no es la primera vez, pero debería ser la última.

Este tipo de comportamiento en partidos de ligas inferiores debería ser castigado, no hay que permitir ningún tipo de violencia en el deporte, los valores que se deben transmitir como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la humildad... No abundaron lo suficiente por lo que, es ahora, en estas fechan tan señaladas, donde esperemos que esos jugadores, sus padres, su afición y sus entrenadores reflexionen y entiendan que, saber perder, es parte del deporte, es aprender a madurar, es deportividad por encima de todo. Y la violencia no tiene que estar presente en ningún caso ni en ningún campo de fútbol.