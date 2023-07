Zamora incorpora nous càrrecs a la Junta Directiva

Amb l’ampliació a 24 hi ha representació de tots els territoris i de tots els estaments del vòlei català

La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, ha incorporat nous membres a la Junta Directiva de l’ens federatiu des de la seva creació a les eleccions del 2022. Fins al moment, la Junta Directiva estava formada per 18 membres segons estatuts i en la passada assemblea es va aprovar l’ampliació fins a 24.

Els últims membres en formar part de l’òrgan de govern han estat Narcís Enríquez, president del CV Vilafranca; Jaime Sierra, president del CV Gavà; Toni Travieso, vicepresident de Panteres Grogues; Josep Clusella, president del CV Callís; Tamara García, presidenta del CVB Barça; i Salva Vendrell, president del CV Sant Cugat que a més ocupa un nou càrrec, la vicepresidència social.

A la darrera assemblea, celebrada el 17 de juny, es va procedir a la ratificació dels nous membres, així com a la distribució de càrrecs de junta, quedant la composició de la Junta de la següent manera: Maribel Zamora, presidenta; Àlvar Julian, vicepresident primer; Maite Meca, vicepresidenta económica; David López, vicepresident esportiu; Mar Arranz, vicepresidenta esportiva; Salva Vendrell, vicepresident social; Oswaldo Valencia, tresorer; Ignacio Calderé, secretari; Vanesa Ortega, delegada territorial Lleida; Òscar Aliseda, delegat territorial Tarragona; Andrea Nicolás, delegada territorial Girona; i Joan Carles Marín, Noelia García, Daniel González, Eros Ortiz, Alfonso Periáñez, Roberto Illgen, Jaime Sierra, Àngel Sanchís, Antoni Blesa, Narcís Enríquez, Toni Travieso, Josep Clusella, Tamara García, com a vocals.

Per a Zamora ‘aquesta Junta Directiva és el resultat del consens del voleibol català, amb una amplia representació de tot el territori, que ja treballa per aconseguir els resultats que s’ha proposat per al nou cicle’.