Presentat el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials a Sant Fruitós de Bages

El proper 4,5 i 6 d’abril es celebrarà el vuitè campionat de Catalunya de Seleccions Territorials Maribel Zamora i Àdria Mazcuñan han presentat el torneig al pavelló municipal

Ahir va tenir lloc la presentació del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials a Sant Fruitós de Bages, mateix escenari on es disputarà l’esdeveniment els propers 4,5 i 6 d’abril. A l’acte van assistir-hi Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Àdria Mazcuñan i Claret, alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Joan Girona, representant ASFE i David Ruiz, regidor d'esports de Sant Fruitós de Bages.

En les últimes setmanes prèvies al campionat, cada selecció territorial ha anat realitzant concentracions esporàdiques per tal de preparar la competició, a més de conèixer-se millor dins i fora de la pista. El 4 d’abril, primer dia de competició, tindrà lloc el Campionat de Catalunya cadet, en el segon el Campionat juvenil i, en el tercer, l’infantil.

Durant els tres dies de competició, més de 400 esportistes passaran pel pavelló municipal de Sant Fruitós de Bages. Està previst que a l’esdeveniment s’hi apleguin més de 1.000 persones a les graderies, més totes aquelles que desitgin seguir la competició a través del streaming, ja que la FCVb retransmetrà tots el partits per la plataforma YouTube.

Els 54 entrenadors designats per representar les diferents seleccions territorials (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) tindran fins els últims dies abans de la competició per escollir els jugadors i jugadores amb els quals tractar de coronar-se campió de Catalunya.

8 campionats arreu de Catalunya

Enguany, i per segon any consecutiu, Sant Fruitós de Bages acollirà el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. Un torneig que es va disputar per primera vegada al 2015 i que ha passat per diferents seus i també ha modificat les dates de competició. Per ordre d'acollida del campionat, i fins l'aparició de la pandèmia del Coronavirus, les seus han estat Olot, Sant Cugat del Vallès, Lleida Tarragona, Gavà i Blanes. Fins al 2020, l'esdeveniment que reuneix els millors jugadors de Catalunya de categoria infantil, cadet i juvenil, es disputava els dies 2, 3 i 4 de gener, coincidint amb l'aturada escolar de les vacances de Nadal. Amb aquests condicionants, el 2021 es va haver de suspendre la competició per la Covid 19, i la situació era similar al gener del 2022, però en aquesta ocasió la Federació Catalana de Voleibol va apostar per seguir tirant

endavant el campionat traslladant-lo a Setmana Santa. Unes modificacions que per la seva proximitat al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, per la temperatura i pel nivell de rodatge del jugadors en aquestes dates, sembla que han arribat per quedar-se.