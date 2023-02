Presentació Ultra Clean Marathon 2023 que uneix esport i medi ambient.

La cursa consisteix en 57 km de trail running fent plogging, és a dir recollint residus, en un circuit circular per Osona. Totes les donacions es destinen a projectes de conservació de la natura de entitats ambientals sense afany de lucre que treballen a Catalunya.

Una vintena d’equips de procedències diverses ja s’han inscrit en la 5ª edició de l’’Ultra Clean Marathon, que aquest any recorrerà Osona el 18 de març. La Xarxa per la Conservació de la Natura i l’Agència de Residus de Catalunya proposen una manera de contribuir a la conservació de la natura diferent i molt divertida: fent esport, fent equip i netejant el medi ambient. En la presentació que ha tingut lloc aquest matí a l’Explanada de l’Atlàntida de Vic, Sandra Carrera, directora de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, ha explicat per què l’UCM és “la cursa per la natura”: “perquè és un corre-collir, alliberant del medi ambient residus que tan mal fan als boscos, perquè és un esdeveniment sostenible, que busca el residu 0, i solidari, perquè els equips corren a favor d’entitats ambientals.”

La cursa per la natura

L’Ultra Clean Marathon és la cursa per la natura perquè posa en valor els espais naturals que travessa, tot enviant el missatge que cal una relació en equilibri amb la natura; cada equip corre per una entitat ambiental que treballa per a la conservació de la natura a Catalunya; està organitzada de forma sostenible: sense senyalitzacions en plàstic i avituallaments ecològics (sense productes amb envasos d’un sol ús).



| Ultra Clean Marathon

Conscienciar sobre la necessitat del residu 0

En la passada edició, celebrada entre Terrassa i Barcelona, van participar 23 equips, que van retirar del medi natural 550 Kg de residus i van recaptar 15.500 € per projectes de conservació de boscos, rius i el fons marí d’entitats ambientals que treballen a Catalunya. Per Isaac Peraire, director de l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, “aquest és un esdeveniment de referència al país i demostra que fer una competició esportiva a casa nostra amb l’objectiu de residu 0 és possible”.

L’ecoaventurer Albert Bosch, que correrà i apadrinarà la cursa, ha explicat que “l’any passat, una setmana després de la 4a edició que acabava a Barcelona i en la que s’havia recollit mitja tona de residus, va arribar la revetlla de Sant Joan i les platges feien pena. Això et genera frustració, però creiem que, encara que recollir molts residus està bé, l’important és conscienciar la gent.”

Aquest any toca Osona

Els equips d’ecorunners recorreran els paisatges d’Osona des de la plana al massís de Guilleries passant per Sau, amb una cursa circular que tindrà Vic com a punt de sortida i arribada. Això es traduirà en la possibilitat de descobrir els paisatges de la plana d’Osona, el massís de les Guilleries, i Sau, el tram del Silenci o la ruta dels molins. Els punts de relleu seran a Manlleu, Tavèrnoles, al Parador de Sau, a Vilanova de Sau i a Sant Julià de Vilatorta. A més, intentant fugir de la calor del juny, s’ha traslladat al 18 de març, exactament 3 dies abans de l’inici de la primavera. Aquest és l’itinerari

Dues opcions per córrer l’UCM

Tot i que l’UCM és una ultra marató de 57 km de trail running, per tant un repte esportiu superior als 42,195 km de les maratons, enguany es podrà participar també en un circuit de 32 km. El circuit complet es pot fer en equips de fins a 12 persones, i el curt de fins a 6. Es pot córrer non stop tota la ultra marató, o en la categoria de relleus, en trams de 10 km. Sempre hi ha d’haver un mínim de dues persones de l’equip corrents. Els integrants de l’equip es poden rellevar entre ells en qualsevol dels punts de control de pas.

Fins al moment s’han inscrit una vintena d’equips, però encara queda un mes i escaig per unir-s’hi. Durant la presentació d’avui, Albert Castells, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic, ha promès intentar que el consistori hi participi amb un equip i ha comentat que “els valors de l’UCM encaixen perfectament amb els de la nostra ciutat”. En la mateixa línia, Titi Roca, regidor d’Esports, ha agraït a l’UCM el fet de “practicar esport ben practicat, perquè sumar sostenibilitat a l’esport com a valor és importantíssim”.

En el llistat provisional de participants hi figuren repetidors de vàries edicions, com ara Peusa, distribuïdora d’energies renovables, o els 24 professors i professores de les escoles Vedruna que presentaran 3 equips. Precisament, la mestra Eva Messeguer, que ja va córrer l’any passat, ha explicat que “una proposta com aquesta ens va molt bé a l’escola per explicar què és la sostenibilitat, i que, com que Vedruna està integrada per 37 centres, la cursa també és una oportunitat entre els mestres per fer xarxa”. Ja s’estan entrenant els osonencs Set de córrer o i Gili Trail, també reincidents . La inscripció a la cursa és gratuïta. No obstant, per participar cal que l’equip realitzi un donatiu mínim de 300€ (circuit curt) o 600€ (circuit llarg), que anirà destinat íntegrament a la causa ambiental que esculli d’entre totes les que es poden trobar a la web Donant Ambiental.