Arriba el II Campionat de Catalunya de Vòlei Neu

L’Estació d’esquí de Boí Taüll acull, aquest dissabte 9 de març, el segon Campionat de Catalunya de Vòlei Neu, un torneig organitzat per la Federació Catalana de Voleibol amb el suport de GAP Serveis Turístics. Després de l’èxit obtingut l’any passat, l’ens federatiu ha decidit mantenir la seva aposta per una modalitat del voleibol que en els propers anys continuarà creixent i expandintse per tot el món. Un total de deu equips (sis conjunts masculins i quatre de femenins) competiran en l’actual edició del Campionat de Catalunya de Vòlei Neu, on cadascun podrà comptar amb un màxim de quatre integrants, tot i que només són tres els que poden ser-hi sobre la neu durant el transcurs del joc. Els esportistes, conscients de les circumstàncies de joc, duran roba adaptada a la modalitat per a protegir-se del fred.

La competició es durà a terme amb la participació de 10 equips

De cara a l’edició actual, la Federació Catalana de Voleibol ha posat a disposició dels participants i acompanyants diverses activitats paral·leles a la competició. L’Après-Ski’, una expressió francesa que es tradueix com ‘després d’esquiar’, on tothom podrà gaudir de bona música mentre es pren una beguda i també hi ha l’opció de fer un petit pica-pica.

També es podrà fer un karaoke entre tots els participants, que tenen l’opció d’esquiar durant el dia de diumenge a les pistes de Boí Taüll. Boí Taüll va coronar en 2023 amb el títol de primers campions de Catalunya d’aquesta modalitat esportiva a l’equip femení, format per Anna Atsarà, Camila Figueiredo i Mireia Aymerich en categoria sènior femenina, i l’equip format per Héctor Gallardo, Alfonso Gregori, Federico Corbo i Marc Aromir, en la sènior masculina.

La FCVb durà a terme un Campus de Voleibol a Tremp

L’ens federatiu durà a terme un nou Campus de Tecnificació de Voleibol a la localitat lleidatana de Tremp del 14 al 27 de juliol de 2024, oferint així una major possibilitat de cobrir la gran demanda que hi ha hagut en les passades edicions tant en les categories infantils com en les cadets i juvenils. Sota la direcció tècnica del Responsable del Programa de Tecnificació de la FCVb (GET Blume-Masculí) i també tècnic de Seleccions Catalanes de Menors Israel Martín, així com l’entrenador de Superlliga Masculina Alberto Toribio, els afortunats de treballar a les seves ordres podran fer un treball de tecnificació i preparació física per tal d’aprendre noves tècniques i tàctiques que els ajudin a assolir un major rendiment.

Aquesta activitat es durà a terme en dos torns diferents: un primer celebrat del 14 al 20 de juliol per a nois i noies de les categories cadet i juvenil de primer any, és a dir, nascuts entre els anys 2007 i 2009, ambdós inclosos. D’altra banda, la segona tanda del Campus es durà a terme del 21 al 27 de juliol, obert a nois i noies que hagin nascut entre el 2010 i 2011 i que, per tant, corresponguin a la categoria infanti