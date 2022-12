Gran acollida de les Federacions Catalanes del Training Course Move the Mind

El passat dijous es va presentar el Training Course del projecte europeu Move the Mind, en el qual la UFEC col·labora com a partner Move the Mind és un projecte de conscienciació i apoderament cofinançat pel Programa Erasmus+ de la Comissió Europea

El passat dijous es va presentar el Training Course del projecte europeu Move the Mind, en el qual la UFEC col·labora com a partner. Més d’una trentena de persones entrenadores i tècniques de diferents federacions i clubs de Catalunya hi van participar.

El training course va consistir de 2 mòduls teòrics sobre salut mental i esport positiu i un mòdul pràctic on es va proporcionar eines i recursos al personal esportiu, aplicables en el seu treball diari amb esportistes.

Move the Mind és un projecte de conscienciació i apoderament cofinançat pel Programa Erasmus+ de la Comissió Europea. L'objectiu principal del projecte és ajudar als atletes a afrontar millor els reptes de la vida quotidiana en temps de crisi social, aprofitant l'impacte positiu de l'activitat física i l'esport en la salut mental.