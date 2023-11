La Federació Catalana de Hockey celebra amb èxit un segle d’història

L’acte de clausura ha comptat amb la presència de les màximes autoritats del món de hockey mundial i de l’esport nacional A la cloenda de l'acte es va fer un reconeixent a totes les ciutats catalanes on es practica el hockey

La Federació Catalana de Hockey ha posat fi a un any extraordinari de celebracions en commemoració al seu Centenari. L’acte de clausura, celebrat a LaFact Cultural de Terrassa, ha comptat amb la presència de les màximes autoritats del món del hockey mundial i de l’esport nacional.

L’esdeveniment, presentat pel periodista Xavier Coral, va ser un recorregut pels moments més destacats viscuts al llarg de l’any. Des de l’espectacular acte d’obertura al Palau de Pedralbes fins a tots els campionats que s’han disputat arreu dels clubs catalans; els partits entre Catalunya i la Índia, tant en seleccions Absolutes masculina com femenina; així com la inauguració de l’exposició i la presentació del llibre del Centenari. Un any d’activitat constant que ha fet partícips a totes les categories.

La cloenda del Centenari ha marcat l’emotiu punt i final d’aquest any tan especial de celebració dels 100 anys del hockey català reconeixent i premiant a totes les ciutats catalanes que alberguen la pràctica del hockey: Tarragona, la més recent, Valldoreix, Vacarisses, Sitges, Sant Andreu de la Barca, Matadepera, Mataró, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Terrassa, la ciutat que acull més clubs.

En el seu discurs, Xavier Adell, president de la Federació Catalana de Hockey, va expressar: “El hockey ha estat, és i serà, molt més que un esport per Catalunya. Ha estat un vincle que ha transcendit el temps i les generacions. Des dels seus començaments fins a l’actualitat, el hockey ha forjat una identitat única per a la comunitat esportiva catalana. Som i seguirem sent el clar model català de l’esport. Tenim la gent, tenim la història, el futur és nostre”. Així mateix, Josep Maria Biosca, president del comitè organitzador del centenari va agrair la col·laboració de tots els clubs catalans en l’organització d’aquesta important efemèride.

La cerimònia va concloure amb una magnífica presentació dels ballarins del Programa d’Alt Rendiment de Dansa que acull LaFact Cultural, els quals van interpretar “La Primavera” de les Quatre Estacions amb una coreografia d’Ilya Jovoy i música versionada de Max Richter.