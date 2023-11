Tot a punt per començar la temporada d’hivern 2023-2024

La FCEH organitzarà a través dels seus clubs un total de 98 competicions de totes les disciplines d’esports d’hivern, de les quals 43 corresponen a les disciplines d’esquí alpí i snowboard Barcelona ha acollit la Presentació de la Temporada d’Hivern 2023-2024 de Ferrocarrils de Catalunya, amb la presència de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern

Barcelona ha acollit la Presentació de la Temporada d’Hivern 2023-2024 de Ferrocarrils de Catalunya, amb la presència de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. El president de la FCEH, David Samper, ha començat la seva intervenció expressant el seu profund agraïment a FGC per l’acollida a l’acte i el seu suport continuat al desenvolupament dels esports d’hivern a Catalunya.

Durant la temporada 2023-2024, la FCEH organitzarà a través dels seus clubs un total de 98 competicions de totes les disciplines d’esports d’hivern, de les quals 43 corresponen a les disciplines d’esquí alpí i snowboard.

Més enllà de les competicions, la Federació continuarà apostant per la formació contínua de jutges i delegats tècnics. “La formació és fonamental per mantenir els estàndards d'excel·lència i assegurar que les nostres competicions siguin justes i professionals en tot moment”, ha destacat el president de la FCEH.

Com és habitual des de l’any 2014, des de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, per encàrrec de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, es durà a terme el programa de promoció esportiva Esport Blanc Escolar per acostar la neu a 2.500 alumnes de les comarques del Pirineu català, cada any. Els alumnes, de 3r i 4t de primària, tenen l’oportunitat de practicar esquí alpí, snowboard i esquí de fons a les estacions d’esquí catalanes. Principalment, a les estacions de FGC.

També s’han presentat les xifres dels cinc programes consolidats d’Alt Rendiment Català per a aquesta temporada. Actualment, la Federació té un total de 70 esportistes en els seus equips de tecnificació, 18 esquiadors a l’equip d’esquí alpí, 12 a l’equip d’esquí de fons, 7 esportistes a l’equip de snowboard, 20 patinadors a l’equip de patinatge artístic sobre gel i 13 a l’equip de patinatge de velocitat sobre gel. S

Addicionalment, la Federació ha presentat amb orgull que hi ha 17 esportistes catalans entre els 27 esportistes que formen part dels equips estatals de la RFEDI, especialitzats en modalitats dins del programa olímpic per a la temporada 2023-2024. Els 17 esportistes catalans representen un 63% del conjunt dels equips estatals.