La Federació Catalana de Criquet presenta la Lliga BARCELONAT20, un impuls històric per a Catalunya

Tret de sortida a la BARCELONAT20, la nova Lliga Oficial de Criquet T20 organitzada per la Federació Catalana de Criquet, amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consell Català de l’Esport. La competició, presentada aquest dilluns a la seu de la UFEC, aterra a Catalunya amb l'objectiu de posicionar Barcelona com el nou epicentre del criquet mundial.

Aquesta iniciativa única es planteja com la competició més ambiciosa d’Europa, amb la participació de jugadors de renom mundial. La lliga inaugural s'iniciarà a l'agost i s'estendrà fins a la primera setmana del 24 de setembre, i constarà de sis equips que competiran en 34 emocionants partits a la primera edició, culminant en play-offs i finals.

L’acte ha comptat amb la presència del president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva; el director del Consell Català de l’Esport, Aleix Villatoro i Oliver; i el president de la Federació Catalana de Criquet, Ghulam Saber Butt Begum.

També ha estat present Jatin Ahluwalia, expert en criquet i director de Sports Network UK, empresa encarregada de promocionar el torneig. “Des de la Federació Catalana de Criquet hem estat treballant fort per promoure el criquet des de la base i per popularitzar aquest esport a Catalunya. L'arribada de la BARCELONAT20 és realment molt especial, ja que reunirà als millors jugadors de criquet internacionals, entrenadors i experts, en una iniciativa que accelerarà el creixement d’aquest esport a Catalunya”, ha afirmat Ghulam Saber Butt Begum, president de la Federació Catalana de Criquet.

Gerard Esteva, president de la UFEC, ha assenyalat que “estem veient una constant evolució del criquet català per la bona feina de la seva federació. Ara, amb el BARCELONAT20 farem un salt qualitatiu per projectar Catalunya i al criquet català arreu del món”. Per la seva banda, Aleix Villatoro i Oliver, president del Consell Català de l’Esport, ha indicat que “és una oportunitat magnífica perquè un esport tan global s’implanti amb solidesa a Catalunya”.

La competició compta amb molt suport

La BARCELONAT20 farà la seva entrada a Barcelona amb l'expert assessorament de Surinder Khanna, aportant una contrastada trajectòria en el món del criquet com a exmembre del Consell de Govern de l'Indian Premier League (IPL). A més, la competició compta amb el suport de Sports Networks UK, una organització esportiva internacional amb credencials mundials. Així, la Federació Catalana de Criquet promet una experiència de transmissió de primera categoria.