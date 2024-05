Newey: "Como Forrest Gump, me voy porque estoy cansado"

En vísperas del GP de Miami, Adrian Newey anunció su marcha de Red Bull a final de temporada. A sus 65 años, asegura que su idea es dar un paso al lado en busca de paz y tranquilidad con su familia, pero lo cierto es que sobre su mesa se acumulan ofertas millonarias: Ferrari, Aston Martin, Williams, Alpìne... todos quieren contar con el ingeniero 'milagro', artífice de los trece títulos de Red Bull.

Por reglamento, Newey no podrá trabajar en ningún otro equipo hasta abril de 2025. Tiempo para descansar y recargar pilas porque, a estas alturas, nadie duda que volverá al paddock. De momento, el británico ha dado sus argumentos en una entrevista a Sky Sports: “Llevo mucho tiempo en esto. Llega un momento en que, como dijo Forrest Gump, me siento un poco cansado. Si soy sincero, llevo un tiempo pensando en dejarlo. Supongo que durante el invierno, y luego a medida que se han desarrollado los acontecimientos este año en el equipo", reconoce, pasando de 'puntillas' sobre el espinoso caso Horner.

“Cuando llegué a Red Bull (en 2006) no tenía ni idea de como podrían ir las cosas. Fue el mayor riesgo que he corrido en mi carrera. Pero el viaje ha sido increíble y he tenido el honor de trabajar con personas fantásticas. Pero la F1 te absorbe y estoy en ella desde hace mucho tiempo”, prosigue Newey.

El 'cerebro' que ha hecho posible las épocas dominantes de Red Bull, primero con Vettel y ahora con Verstappen, deja claro que el dinero, por mucho que le ofrezcan, no va a determinar su decisión: "Trabajo porque me gusta y pensé que era un buen momento para dar un paso atrás, tomarme un respiro y hacer balance de mi vida. Quizá en algún momento, cuándo esté en la ducha, me diga: 'Bien, esta va a ser la próxima aventura'. Pero ahora mismo no hay ningún plan. Tengo la suerte de no tener que trabajar para vivir", asegura.