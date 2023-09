Els esports urbans creixen arreu de Catalunya amb el circuit Esportcat Extreme

Esportcat ha impulsat l’esdeveniment per descobrir el talent local arreu del país i augmentar la pràctica d’aquestes disciplines

D’un gran esdeveniment de cap de setmana a Barcelona a un circuit durant cinc mesos per tot el territori català. L’ aposta d’Esportcat-Generalitat de Catalunya per descentralitzar la pràctica esportiva i afavorir el creixement de practicants i modalitats arreu del país s’ha traduït, per segon any consecutiu, en l’impuls del circuit Esportcat Extreme d’esports urbans.

Catalunya és un país esportiu, amb entitats i col•lectius que aporten una gran vitalitat esportiva i social i que promouen els beneficis de l’esport i l’activitat física a persones de totes les edats. Vertebrem, així, el país i contribuïm a fer de Catalunya un país ric i divers territorialment.

Més esport, més territori, més país. La creació de l’Esportcat Extreme, que ha finalitzat la segona edició a Calafell amb èxit esportiu i de participació, obeeix a aquest objectiu del Govern de “descobrir nou talent local” en el món dels esports urbans “i augmentar la pràctica d’aquestes disciplines, especialment entre les noies”, assegura Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física.

Més esport, més territori, més país. L’Esportcat Extreme s’emmarca en aquest objectiu de Govern

En el marc del suport a l’Extreme Barcelona, una de les cites més prestigioses del sud d’Europa i que celebra el seu 15è aniversari del 15 al 17 de setembre al Parc del Fòrum, el Govern ha apostat per anar més enllà d’una cita esportiva de tres dies i ha permès visibilitzar els nous referents dels esports urbans en cinc seus catalanes.

“Partim del concepte d’esport circular: són proves que estimulen la presència de nous practicants i motiven la base, alhora que portem els esports urbans a diversos punts del territori català, de manera que anem a buscar el talent allà on destaca”.

D’abril a setembre, Tarragona, Figueres, Lleida i Palau Solità i Plegamans han estat les parades prèvies d’un campionat que, en les proves d’skate i scooter, ha format part del campionat català de totes dues disciplines, avalat per la Federació Catalana de Patinatge.

Tarragona, Palau Solità i Plegamans, Lleida, Figueres i Calafell han estat les cinc seus

També ha comptat amb la implicació de la Federació Catalana de Ciclisme, així com la Federació Catalana de Ball Esportiu, ja que enguany s’ha estrenat la modalitat de Breaking, que farà el seu salt als esports olímpics als Jocs de París 2024. Anna Caula afegeix que el circuit està “obrint una nova mirada cap a esports diferents” i destaca “el treball en xarxa” amb les federacions col•laboradores.

El desenllaç del circuit Esportcat Extreme es va viure en l’última parada de Calafell, on hi havia en joc les places per poder participar en l’Extreme Barcelona i mostrar el seu talent en el mateix escenari on ho faran les grans promeses internacionals dels esports urbans. El nivell que es va veure en les tres modalitats competitives (skate, scooter i BMX) va estar a l’alçada i els vencedors van ser Cristian Sánchez, Hugo Llopart i Fernando Castillo.

Els campions de la segona edició

Cristian Sánchez, de Sant Boi de Llobregat, va fer valer la seva experiència i amb 18 anys ha demostrat ser un dels skaters més sòlids del territori català. Sánchez ha guanyat dues de les 5 proves i ha aconseguit una segona plaça. L’han acompanyat en el podi el referent tarragoní Nacho Climent, un dels grans noms a tenir en compte en el futur en l’skateboarding català, i el també experimentat Josep Cotanda. Tots tres, juntament amb Liam Recorbet, Sebastian Iulian i Joan Guinart, tenen una plaça assegurada per participar a la competició d‘skate de l’Extreme Barcelona.

S’han repartit places per competir en l’Extreme Barcelona, al costat de les figures mundials | SPORT.es

En scooter, Hugo Llopart es va assegurar la victòria final en el circuit català amb una quarta posició a la parada de Calafell. Llopart ha estat el més regular durant totes les competicions aconseguint sempre bons resultats i copant alguns dels podis.

El segon classificat del campionat ha sigut el jove Izan Mendieta i el tercer, Marc Hernandez. Finalment, el BMX català presenta un nivell molt alt i ha estat la modalitat que més riders ha tingut durant el campionat 2023, cosa que demostra el present i futur d’aquest esport. Fernando Castillo ha revalidat la victòria del campionat de l’any passat, després de ser el més regular durant les 5 proves. El podi final el tanquen Pol Palau i Mohamed Bensliman, dos riders amb estils únics que demostraran les seves qualitats a la competició d’Street BMX de l’Extreme Barcelona.