CEEB Tordera UniGirona, campiones de la Copa Catalunya

El Pavelló Nou Congost de Manresa ha estat l'escenari de la Final a Quatre de la Copa Catalunya Femenina 2022-23, la màxima categoria del Bàsquet Català, que ha comptat amb el Càmping Bianya Roser A, el Manresa CBF, el CEEB Tordera UniGirona i el WeColors - AB Premià com a equips participants.

El CEEB Tordera UniGirona s'ha proclamat nou campió de la Copa Catalunya Femenina 2022-23 després de derrotar el Càmping Bianya Roser A per 47-56. En el Nou Congost manresà, el conjunt torderenc ha assolit el seu primer títol de la màxima categoria del Bàsquet Català i ha tingut en Mar Ibern (10 punts) la seva màxima anotadora de la Final.

El primer quart, molt elèctric i amb ràpides transicions ofensives, se l'ha acabat emportant, per 15-19, un combinat torderenc molt coral. Fins a vuit jugadores verdes havien anotat en aquests primers deu minuts de joc en què les roserenques ajustaven defenses intenses a la pintura. En el segon període, les noies entrenades per Ivan Faure canviaven ràpidament el rumb del matx gràcies als triples de Martina Portillo (10 punts) i un parcial de 8-0 (23-21).

En la represa, les de Tordera, ben endollades, han signat el seu màxim avantatge (+13) però les de la Ciutat Comtal, liderades per una immensa Inés Perezpayá (18 punts), màxima encistelladora del partit, han anat escurçant distàncies fins arribar al final del tercer capítol de la final amb un resultat ajustat de 37-46. Un nou triple de Portillo obria un últim quart marcat per les bones defenses d'ambdós equips, especialment en els primers cinc minuts. Una cistella de Mar Ibern i el domini de Kendall Martin (10 punts) sota el cèrcol tornava a donar ales a les de Delemus (42-51), que aconseguien neutralitzar la producció de Perezpayá a la zona. Un triple gairebé sobre la botzina de Martin tornava a enlairar les forces torderenques fins al +10, que deixava pràcticament sentenciada una final que acabarien guanyant les visitants per 47-56.