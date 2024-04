Catalunya, subcampiona d'Espanya de tres bandes

Maracena (Granada) ha acollit el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, amb la presència de nou seleccions, i que ha tingut com a gran protagonista el combinat català. La Selecció Catalana, formada per Sergio Jiménez, Juan Carlos Pareras, Alejandro Pérez i Esteve Mata, s'ha proclamat subcampiona d'Espanya després d’un campionat pràcticament perfecte, on només va caure a la final davant la selecció de Madrid.