Carlos Piris es proclama campió d'Espanya per segon any consecutiu

Sevilla ha estat l’escenari del Campionat d'Espanya Absolut 2023 de bàdminton, que ha tingut com a gran protagonista Carlos Piris. El jugador Català de l'Associació Granollers Esportiva ha aconseguit la medalla d’or en la modalitat de Dobles Masculí juntament amb Rubén García (Granada). Han superat a la gran final als valencians Jaume Pérez i Fran Olivares (Ibi i Drop Valencia) per un igualat 12-21, 21-9 i 21-18.

A més, Piris ha obtingut també el bronze en Dobles Mixtes amb Beatriz Corrales (Caser Clear Madrid) després de caure a les semifinals davant de la parella formada per Lucía Rodríguez i Rubén García (CB As Neves i Granada) per 16-21 i 19-21.