Bernard Guerra torna a gaudir del futbol

A Esplugues de Llobregat es va disputar el primer torneig de futbol en cadira de rodes monotoritzada a Catalunya Bernard Guerra, president de l'associació 'Esplugues sense barreres, explica que ell havia jugat molts anys a futbol sala abans de patir una malaltia que el fa anar en cadira de rodes i que ara està molt content de poder jugar a Wheelchair Football

Coincidint amb la III Setmana Catalana de l'Esport, es va disputar al CEM Les Moreres d'Esplugues de Llobregat el primer torneig de futbol en cadira de rodes motoritzada de Catalunya. Aquesta disciplina es juga en una pista com les de bàsquet o handbol i amb una pilota lleugera força gran perquè es pugui empènyer amb la cadira.

Al torneig hi participaven un combinat de jugadors del Barcelona Powerchair Football Club, més coneguts com els Tritons de Barcelona, juntament amb altres jugadors convidats. Un dels membres dels Tritons és Bernard Guerra Cordero, aquest santjustenc de 50 anys competia per primera vegada en un torneig d'aquesta especialitat.

Guerra, que a més de jugador dels Tritons és president de l'associació 'Esplugues sense barreres' -una associació de persones amb mobilitat reduïda-, explica que ell havia jugat molts anys a futbol sala abans de patir una malaltia que el fa anar en cadira de rodes i que ara està molt content de poder jugar a Wheelchair Football amb els Tritons: "m'he sentit molt bé, surto molt content i emocionat de poder competir amb altres persones, ja feia temps que entrenava i avui no em volia perdre el torneig".

"Aquest esport ens aporta companyonia, poder sortir de casa, conèixer gent i fer esport va bé mentalment per desconnectar dels nostres problemes. Em sembla ideal fer competicions així per poder conèixer gent en una situació similar a la meva perquè d'aquesta manera ens podem ajudar els uns als altres. I ens agrada molt competir, perquè ens agrada entrenar, però sobretot ens agrada competir".