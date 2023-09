Pol Lozano apuesta por el modelo de Luis García

El canterano aseguró que “necesitábamos un entrenador como él” y que “nos beneficia este fútbol” de toque “Me está ayudando mucho, está siendo un apoyo importante, nos está dando un salto de calidad", añadió

Pol Lozano es una de las buenas noticias del notable inicio de temporada del Espanyol en Segunda División. El centrocampista de 23 años, después de sus cesiones a Girona y Granada, ha crecido futbolísticamente y a las órdenes de Luis García está cumpliendo el sueño que tenía desde pequeño: jugar con el primer equipo blanquiazul. En ese sentido, el futbolista ha querido poner en valor la figura del técnico.

“Me está ayudando mucho, está siendo un apoyo importante, nos está dando un salto de calidad en el equipo aunque haya cosas a mejorar. Necesitábamos un entrenador que sepa lo que es el Espanyol", dijo en ‘Onda Cero’. Lozano también elogió la propuesta de juego de Luis García, pese a que se le haya criticado lo arriesgada que es en Segunda.

“Nos beneficia este fútbol. Las tres veces que he subido ha sido con equipos que proponen a través del balón y no se lo entregan al rival, que quieren ser protagonistas. Hay muchos matices en el juego de Luis que nos beneficiarán, nunca he tenido un entrenador que haga las cosas que hace, me parecen de un nivel muy alto y nos dará un plus”, añadió.

Pese a protagonizar el mejor arranque histórico en la categoría de plata, hay aspectos como los goles encajados y ciertos detalles a pulir. Algo que el de Sant Quirze del Vallès achaca a “errores individuales, no de estructura. El míster no puede hacer mucha cosa ahí". En cuanto al equipo, el mediocentro aseguró que “de la euforia no podemos pasar al desastre, el equilibrio nos dará la clave. Tenemos una plantilla muy compensada para afrontar la Liga con total garantía”.