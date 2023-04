El 'palo' de Diego Martínez al Espanyol tras ser destituido

El conjunto catalán ha destituido al técnico después de la derrota ante el Girona El club 'perico' está al borde del descenso con solo 27 puntos

El Espanyol acaba de hacer oficial la destitución de Diego Martínez como técnico del club 'perico'. El conjunto catalán está al borde del descenso con solo 27 puntos y viene de una derrota dolorosa ante el Girona este fin de semana.

Diego Martínez se ha despedido del club en rueda de prensa, dónde ha dado su punto su punto de vista sobre su destitución y la situación del equipo. "La situación del Espanyol no es la que debería ser y asumo mi responsabilidad", ha admitido el entrenador gallego.

"Esta es la rueda de prensa que nadie quiere dar. Dejo un proyecto que me llenó y me marcho sin terminar el camino hacía el objetivo. Llegué cargado de ilusión, pero lamento haber podido llevar a cabo lo que queríamos. Me llevo recuerdos, emociones y la singularidad perica. Me quedo con el apoyo de la afición, lo llevaré siempre en el corazón. Ser parte del Espanyol ha sido un regalo por el que sólo puedo dar las gracias. Me voy triste y duele mucho, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. El camino ha sido duro", empezó su discurso de despedida.

Aún así, ha aprovechado la oportunidad y le ha 'lanzado' un 'dardo' a la directiva. "Respeto la decisión del club, pero no la comparto. Todo proyecto es un proceso y el nuestro tenía que empezar desde otro punto y más despacio", ha subrayado.

Además, ha reivindicado su posición y sus posibilidades. "Estamos convencidos de que podíamos y sabíamos sacar adelante la situación". No obstante, los 'pericos' llevaban cuatro derrotas en las últimas cuatro jornadas y ahora deberán buscar nuevo técnico.

"Durante todo el año he sido muy claro siempre intentando ayudar al equipo a ganar partidos. A veces la pelotita no quiere entrar o quiere entrar demasiado. Lo siento por el humor negro pero es una cosa que nos ha sucedido", ha terminado bromeando Martínez.