Nielsen y la defensa ahogan al Kiel para meter al Barça en la final de la Champions

El Barça se ha exhibido este sábado en la segunda semifinal de la Champions con una sensacional victoria por 30-18 frente al THW Kiel basada en la sensacional actuación de Emil Nielsen (15 paradas), en una defensa magnífica y en la buena actuación general con Ariño y Richardson estelares.

Barça - THW Kiel (balonmano, Final Four Champions), 08/06/2024 CHAMPIONS LEAGUE BAR 30 18 KIEL Alineaciones BARÇA, 30 (15+15): Emil Nielsen (p., 1'-51'), Melvyn Richardson (5), Luís Frade (2), Dika Mem (3), Jonathan Carlsbogard (2), Blaz Janc (4), Aitor Ariño (4) -siete inicial-, Pérez de Vargas (p.s., 52-60'), Thiagus Petrus, Petar Cikusa (4), Javi Rodríguez, Aleix Gómez (2, 1p.), Tim N'Guessan (2), Hampus Wanne, Haniel Langaro (1) y Domen Makuc (1). THW KIEL, 18 (9+9): Samir Bellahcene (p.), Elias Á Skipagotu (1), Hendrik Pekeler (1), Eric Johansson (1), Rune Dahmke (1), Harald Reinkind (3), Niclas Ekberg (3) -siete inicial-, Tomas Mrkva (p.s.), Domagoj Duvnjak (4), Mykola Bilyk (2), Patrick Wiencek, Magnus Landin, Karl Wallinius (1) y Steffen Weinhold (1).

Por tanto, los 11 veces campeones de la Champions se enfrentarán este domingo a las 18.00 horas en la gran final al Aalborg, que ha dado la sorpresa derrotando al todavía campeón Magdeburgo (28-26) con tres paradas clave de Niklas Landin en la recta final. El único precedente, 'paliza' barcelonista en la despedida de Pasqui y Barru en 2021 (23-36).

Tanto Carlos Ortega como la plantilla coincidieron en la previa que la clave sería la portería e igualar la agresividad defensiva de los 'Zebras'. Dicho y hecho. Entre Thiagus Petrus y Carlsbogard cerraron a cal y canto el 'centro' para que Nielsen se encargase del resto. ¡Seis paradas y 50% de acierto en los primeros 20 minutos!

Esa defensa fuera de este planeta y la sucesión de paradas del danés condicionaron el partido y volvieron locos a los alemanes, que al menos sí estaban firmes en defensa a impedían que se rompiese el partido. El Barça empezó con una gran dirección de Richardson y un parcial de 3-0 al que respondieron los de Jicha con un 1-4 (4-4, min. 6:53).

Esa igualdad se mantuvo unos minutos más hasta el 6-6, cuando la inteligencia de un Ariño en un momento muy dulce fue clave para el primer estirón definitivo (9-6, min. 15:23). Por entonces Nielsen seguía con su exhibición, aunque lo cierto es que ninguno de los dos equipos vio puerta durante más de cinco minutos.

Aitor Ariño rayó a un nivel altísimo / FCB

No rompía el Barça el partido definitivamente y uno de los habituales 'misiles' de Bilyk estableció el 11-8 (min. 23:32) antes de la explosión de los endecacampeones europeos con cierta ayuda arbitral. Los portugueses acertaron al perdonar los dos minutos a Aleix Gómez por tirar a la cara del meta (no fue directamente), pero no al convertir una roja directa clara a Petrus en dos minutos.

Blaz Janc marcó dos goles seguidos y Frade cerró la primera parte con un 15-9 que acercaba mucho a los azulgranas a una final en la que ya llevaba un par de horas esperando el sorprendente Aalborg, un equipazo que practica un balonmano alegre y cuenta con el genio Landin en la portería y con un líder de excepcional de 23 años, Mads Hoxer.

La segunda parte no pudo empezar mejor con dos golazos de Carlsbogard que situaron un sonoro 18-10, pero ahí el ataque cometió barrios errores seguidos y un parcial de 0-4 obligó a parar el partido después de dos pérdidas seguidas de Petar Cikusa (18-14, min. 37:05). Pecados de juventud, algo muy normal.

Emil Nielsen regaló una cátedra en la portería / FCB

Ortega acertó ahí en todas sus decisiones. Dio entrada a N'Guessan, volvió a situar a Richardson de central y entre los dos anotaron los cinco siguientes goles de un Barça en el que Nielsen alcanzaba un espectacular 14/28 (50%) en la portería. Y a modo de profesor de esos antiguos, el andaluz dio un palo a Petar Cikusa y acto seguido una zanahoria que el de Bordils aprovechó con su tercer gol (24-14, min. 47.11).

Los azulgranas eran la perfección defensiva, Nielsen había maravillado y se llevó la ovación de la tarde cuando fue sustituido por Pérez de Vargas con 27-17 a nueve minutos del final. El técnico dio descanso a sus referentes, el Barça no se conformó y acabó imponiéndose por 30-18. En menos de 24 horas, la batalla por el título.