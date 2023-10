Luis García: "No creo en ganar de cualquier manera, eso te sirve para un día"

"Está muy convencido de lo que hacemos y del camino que llevamos, de cómo queremos evolucionar y progresar para afrontar lo que viene", dijo Preguntado por el partido de Copa del Rey, el técnico aseveró que llega "en un momento ideal" y recordó que el torneo del KO "motiva"

El entrenador del Espanyol, Luis García, afirmó este lunes en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey frente al Mensajero que no cree en "ganar de cualquier manera", ya que eso, apuntó, "te sirve para un día, pero no para el proceso".

El técnico, antes de la sesión en el Stage Front Stadium, aseguró en este sentido que el equipo está "bien" tras la derrota contra el Sporting (2-0). "Estoy muy convencido de lo que hacemos y del camino que llevamos, de cómo queremos evolucionar y progresar para afrontar lo que viene", insistió.

El asturiano comentó que el único modo de "convencer" es con trabajo y triunfos, aunque repitió que no quiere lograrlo de cualquier modo y no renunciará a su estilo: "Lo haremos siendo fuertes, con autocrítica y estando todos unidos". El preparador está seguro de que las cosas "van a salir".

En el plano personal, Luis García exhibió fortaleza en la sala de prensa: "Soy una persona muy positiva y muy fuerte, he recibido infinidad de golpes a lo largo de mi carrera y lo único que he hecho siempre es levantarme y seguir trabajando. Nada llega de forma sencilla, todo llega con trabajo y entusiasmo".

El responsable del banquillo es consciente de que, en caso de crisis, muchos focos le apuntarán a él, pero insistió en que se no siente desprotegido. "Indefenso, no. Lo acepto, son las reglas del juego. El equipo se deja el alma y los jugadores me representan. Es un proceso de crear algo, no vivir del resultado", argumentó.

Preguntado por el partido de Copa del Rey, el técnico aseveró que llega "en un momento ideal" y recordó que el torneo del KO "motiva y es especial para todos los periquitos". En cualquier caso, no escondió que el contrario pondrá "en dificultades" al Espanyol y querrá "disfrutar" de la competición.

El Mensajero, analizó Luis García, dispone de un repertorio que no se debe menospreciar: "Tiene un técnico muy competitivo y cuenta con buenos movimientos de área, futbolistas con buen golpeo y que planteará dificultades en el juego directo. Lo más importante es que nosotros estemos conectados e ilusionados".