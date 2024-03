Kenneth Soler, la última perla en debutar del Espanyol

Kenneth Soler se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Espanyol este sábado. El canterano espanyolista pudo disfrutar de sus primeros minutos como blanquiazul con el primer equipo, un partido donde el Espanyol dejó escapar la victoria en los instantes finales aunque de recuerdo especial para el jugador.

El extremo del filial espanyolista empezó su etapa en el club espanyolista en 2017 en etapa de cadete. El jugador ha ido quemando etapas desde entonces hasta tener su oportunidad de debutar este sábado en los compases finales del partido contra el Tenerife: “Muy contento por debutar, fue un día muy especial que recordaré toda mi vida. Durante la semana estuve entrenando con el primer equipo y el técnico ya había dicho que si subía a gente del filial era porque tenían oportunidad de jugar", explica en declaraciones a los medios del club.

Kenneth refuerza la apuesta de la dirección deportiva por la cantera, una auténtica revolución de los jóvenes canteranos que ha llegado para quedarse: "Estaba muy tranquilo y concentrado. Había un gran ambiente, como cada partido en casa”, rememora y reconoce que “el equipo trabajó mucho para adelantarse en el marcador, pero, al final, en una acción a balón parado nos empataron”, lamenta.

Cuenta que, cuando el técnico le dio la oportunidad de debutar, “me dijo que estuviera tranquilo y, como he estado con él en el filial, sé qué me pide”. El jugador parece no olvidar que desde que llegó al Espanyol se ha sentido como en casa: "Me dan la oportunidad de estar en un equipo top como este y estoy muy orgulloso de todo el proceso, de los años que llevo aquí, en mi casa”.

Kenneth ha querido recordar que hay muchos canteranos que llegan arriba, un trabajo duro del que se enorgullece. A pesar de su juventud, el jugador piensa en el futuro con madurez: "Quedan diez finales, como dijo el entrenador. Hay que ir a ganar a Burgos y seguir luchando por lograr el ascenso como sea, concluyó.

En su próximo partido, el RCD Espanyol visitará Burgos en una auténtica final por el ascenso. Conseguir los tres puntos es obligatorio después del empate en los instantes finales en casa contra el Tenerife. El equipo espanyolista no puede permitirse nuevos tropiezos, especialmente con una categoría de plata que está más apretada que nunca. Todos los partidos serán finales para los blanquiazules si quieren conseguir el objetivo a final de temporada.