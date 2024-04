Manolo González: "¿Piqué? La mejor manera de fastidiar a un rival es ganarle"

El RCD Espanyol recibe este domingo (14:00h) en el Stage Front Stadium la visita del FC Andorra, en un partido vital tanto para los locales como los visitantes. El conjunto blanquiazul está metido de lleno en la pugna por el ascenso directo, mientras que los tricolores necesitan volver a ganar para mantener sus aspiraciones de permanencia en LaLiga Hypermotion.

En la previa del duelo, Manolo González explicó las sensaciones del equipo: "El sentimiento dentro del campo y en cada entreno es bueno, los jugadores están creciendo cada día y con pelota también. Cada día estamos mejor, más contentos, el equipo está confiado en sacar la situación adelante y que el Espanyol vuelva a Primera, que es donde le toca estar".

El técnico gallego no podrá sentarse en el banquillo por la sanción impuesta tras ser expulsado en el campo del Leganés. "Hemos preparado la semana bien, tenemos claro el plan de partido, yo estaré arriba ayudando en la medida de lo que pueda con el analista. Los jugadores están capacitados y, tanto Luis Blanco como David Llobet, están perfectamente capacitados para llevar el equipo. La única ventaja que tengo desde arriba es que lo veré mejor en el ámbito de campo, quizá vea cosas más claras que abajo. Lo que no entiendo es lo de los partidos, siempre son dos partidos, me gustaría saber el porqué de esta norma", expuso Manolo González.

El Espanyol tendrá delante a un equipo que se está adaptando al nuevo estilo de Ferran Costa. "Le pasa como a mí, llega en una situación con poco tiempo para cambiar un equipo, que aunque quieras los perfiles son los que son porque los equipos están hechos para el entrenador anterior. Intentará meterle sus matices, seguro que hará muchas cosas bien, pero hemos de aprovechar este poco tiempo que lleva en que pueden tener alguna duda. Sabemos que será difícil por el nivel del rival, porque a veces la clasificación no tiene que ver con el nivel y, sobre todo, hemos de saber jugar el partido. No podemos pecar de lo del día del Albacete los primeros minutos", manifestó el entrenador 'perico'.

Una de las noticias del encuentro es la presencia de Gerard Piqué en el estadio. Manolo González no quiso darle importancia al ser peguntado sobre este asunto: "Yo ahí no voy ni a valorar. Es un presidente de un club como lo era Ronaldo del Valladolid. No hay que entrar más. La afición debe ayudarnos a nosotros, que es lo que está haciendo. La mejor manera de fastidiar a un rival es ganarle. Eso es lo que tenemos que mirar, por el club y por nosotros".

A falta de siete jornadas para la finalización del campeonato liguero, el Espanyol afronta cada partido como una auténtica final. "Es Igual de imprescindible que ganar al Albacete o al Leganés. No sirve de nada ganar al Elche si no ganas al Andorra. Hemos de intentar ganar como sea el domingo, si puede ser con buen juego perfecto. No obstante, no tengo ningún miedo a los duelos con rivales directos, ante el Leganés ya se vio que el equipo tiene capacidad", concluyó el técnico blanquiazul.