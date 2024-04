Manolo González: "No ganar en casa es una cagada"

El Espanyol volvió a dejar pasar un nuevo tren para consolidarse en posiciones de ascenso directo después de su empate contra el Andorra. El equipo espanyolista no consiguió los tres puntos en el Stage Front en un partido que se preveía crucial para las aspiraciones del conjunto perico esta temporada.

El equipo acusó una primera parte decepcionante para no poder superar del empate en el Stage Front. Manolo González, que cumplió sanción y no pudo estar en el banquillo, salió a rueda de prensa con mucho enfado: "Estoy cabreado. Doy gracias a la afición, porque la primera parte era para ponernos todos en un globo y sacarnos de ahí, empezando por mí. Ha sido terrible, lo que habíamos preparado para el partido no ha pasado nada. El que entiendo un poco de fútbol sabe lo que hemos hecho. Nos ha faltado meter muchos más centros, no era un partido de juego posicional".

El técnico gallego explicó las claves de lo que tendría que haber sido el partido: "No se le puede pedir más a esta afición. No pueden notar la presión los jugadores. Hoy era un partido de pocos pases, de atacar por fuera para después meter centros dentro. Hemos metido pocas pelotas dentro del área. Ha faltado intensidad, aunque no actitud. Todos los partidos van a ser muy complicados, no ganar en casa es una cagada. Hoy tenías que ganar, la primera parte no hemos hecho nada para ganar".

"Momentos de partido malos van a haber. El tema es que cuando suceda, tienes que tener el suficiente oficio para coger y que durante el partido no pase nada. Meterte en zona media, coger un poco de aire... saber jugar los partidos, hacerlos más largos", reconoce.

Sobre no poder estar con su equipo, Manolo ha explicado que espera que no suceda en más ocasiones: "Voy a intentar que no pase más veces, porque desde cerca se dirige mejor. El plan de partido estaba claro, a nivel de presión no podemos jugar tan separados. Ha habido mucha distancia entre líneas, por muy bueno que seas defendiendo eso no puede suceder".