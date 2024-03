El Espanyol tampoco asalta el fortín burgalés

Nadie ha logrado todavía asaltar El Plantío. Tampoco el Espanyol, que sufrió para sumar un punto este viernes ante un Burgos intratable en casa. Un empate a cero que bien pudo decantarse para cualquier lado con un Joan García erigiéndose como héroe perico y con un Braithwaite que desaprovechó la única que tuvo en el añadido. Los de Manolo González ponen en bandeja la segunda plaza de ascenso directo que abordaron sorprendentemente gracias a un empate ante el Tenerife en la jornada anterior.

Con un Braithwaite en la convocatoria pero en el banquillo, fue Puado el encargado de asumir la tarea del gol junto a un Pere Milla que regresaba al once. Desaparecidos ambos en los primeros compases, fue el Burgos quien comenzó avisando. Tras un mal envío de Cabrera, Joan García evitó el primero al contragolpe. Sin embargo, nada pudo hacer el meta en la acción del saque de esquina tras recibir totalmente solo Fer Niño en el área y fusilar la portería perica. Para fortuna blanquiazul, el ex del Villarreal tocó el balón mínimamente con la mano en el control, lo suficiente como para ser revisado y anulado a instancias del VAR. El susto no despertó al Espanyol, que observaba como Appin volvía a rozar el primero.

No sin dejar de sufrir atrás, empezó a presentar credenciales el cuadro blanquiazul tras una serie de saques de esquina y con un remate de volea de Brian Oliván que obligaba a intervenir a Churripi por primera vez. También lo intentaba sin éxito Melamed en una falta directa antes de que Fer Niño no acertara en un mano a mano con Joan.

Otra muy clara para un Burgos que, cada vez que se acercaba, dejaba en entredicho a la floja zaga perica, como en un saque de banda culminado con un flojo remate de Fer Niño -un quebradero de cabeza para Sergi Gómez- o como en una salvada providencial de Omar, que se jugó la roja siendo último hombre.

La segunda mitad no arrancaría con la misma intensidad, pero sí con idéntico guion. Dani Ojeda fue el primero en probarlo, por encima de la portería perica, misma finalización que Puado instantes después. Seguía insistiendo el Burgos por medio de Curro, que erró otro mano a mano con Joan, y de Fer Niño, que se topó con el travesaño en su remate de cabeza tras un córner.

Joan García al rescate

Sufría y sufría el Espanyol, que necesitaba un líder, una figura que permitiese despertar al equipo y hacerle reaccionar. Y ese parecía que iba a ser Braithwaite, que entró en un triple cambio junto a Salvi y a Aguado. Toda la carne en el asador puso Manolo González para tratar de sumar tres puntos en una fortaleza. Pero quien se llevaría los aplausos de los más de 400 pericos desplazados no sería el danés, sino Joan García.

El diluvio sobre El Plantío convirtió el encuentro en un correcalles con múltiples ocasiones. Quien más se acercó fue el Burgos, con un disparo de Alex Bermejo que rozó la escuadra y un chut lejano pero potente del incansable Curro. Abusó de centros el cuadro blanquiazul, que tan solo encontró a su ‘9’ en el añadido. Braithwaite recibió totalmente solo en el área, pero se durmió y malbarató una clara ocasión en el contragolpe de una jugada en la que se coronó Joan García, con un doble paradón milagroso que permitió al Epsanyol sumar un punto, cuya validez dependerá del resto de resultados de la jornada.