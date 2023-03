Diego Martínez: "Yo no firmo nada; voy al Bernabéu a ganar"

El técnico del Espanyol se mostró esperanzado de cara al duelo de este sábado ante el Real Madrid "Creemos en nosotros mismos y el primer paso para hacer el mejor partido es creer en lo que hacemos", insistió

Es una de las plazas más complicadas del calendario, pero Diego Martínez no le teme a nada. Su Espanyol salió vivo del Wanda Metropolitano y del Camp Nou, y espera hacer lo mismo en el Santiago Bernabéu. Da igual que el Madrid llegue herido tras encadenar traspiés y que el equipo blanquiazul dejara sensaciones más bien amargas en Zorrilla, el técnico cree en el plan y espera que los suyos den la mejor versión para asaltar el Bernabéu.

Con esa esperanza apareció Diego Martínez ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido: "Yo no firmo nada, voy a ganar los partidos. Va a ser tremendamente difícil. Creo que es un partido especial, porque estos partidos son muy particulares. Intentaremos no cometer errores que nos penalicen. Tenemos plena convicción en nuestras posibilidades. Lo digo igual que antes del Metropolitano y el Camp Nou: podemos ganar a cualquier rival. Lo único que necesitamos es hacer lo mejor de nosotros a todos los niveles, aunque con estos equipos no siempre dependa de nosotros. Hay que estar de matrícula de honor y que ellos no tengan el día".

Un Madrid con ciertas dudas

Sabe que el Madrid llega con ciertas dudas tras encadenar algunos malos resultados, pero no cree que eso vaya a afectar en exceso: "Da igual el momento en el que lleguen. Es uno de los campos más impactantes. Creemos en nosotros mismos y el primer paso para hacer el mejor partido es creer en lo que hacemos. No hay buen ni mal momento".

También llega con alguna duda el Espanyol, sobre todo en su alineación. Brian Oliván será duda hasta última hora y así lo ha confirmado Diego Martínez. Habrá que ver también qué sucede con Puado, que ha pasado por un proceso febril. Son los únicos interrogantes que tiene el preparador vigués, que podría apostar por una defensa de tres centrales si Oliván no puede ser de la partida: "Jugar con cinco siempre es una opción. Jugar con diferentes sistemas nos permite llegar a sitios donde sino no llegariamos. Nos da posibilidades".

La importancia de Brian Oliván

Para el duelo ante el Madrid, más allá de sistemas, Diego Martínez cree que la clave está en dar la mejor versión, en cometer pocos errores y, sobre todo, ser protagonistas también con balón.

"Todo parte de la concentración defensiva y de ser fieles al planteamiento. También tenemos que tener personalidad luego con balón. El espíritu que tiene este equipo es fundamental a la hora de hacer las ayudas, a la hora de resistir a la frustración, de ser constante para estar siempre metido en el partido... Luego debemos tener personalidad cuando tenemos balón y estar muy concentrados en las áreas. Todo eso será clave", insistió el técnico.

Sobre el Madrid y la duda de Benzema, Diego Martínez precisó que no es algo que le preocupe debido al gran nivel de sus posibles sustitutos y dejó una 'pullita' al Barça: "La otra vez que hablamos de que un '9' de un equipo así no jugaba, al final jugó. Nosotros sin jugadores importantes hemos sacado resultados importantes, imagínate estos equipos...".

Por último, preguntado por Vinicius y el ruido mediático que le rodea, el vigués echó balones fuera: "Bastante tengo con lo mío. Se puede ir por dentro, por fuera, hay que estar escalonados... Fíjate si estoy preocupado en lo deportivo, como para estar pensando en el ruido mediático".