Darder: “No ha habido dudas en el vestuario con Diego Martínez”

El capitán del Espanyol se mostró convencido en rueda de prensa de que saldrán adelante porque todo el equipo “rema en la misma dirección” El centrocampista balear ha explicado que la figura del técnico gallego nunca ha estado cuestionada

El capitán del Espanyol, Sergi Darder, aseguró este miércoles en rueda de prensa que "cada partido es una guerra", pero se mostró convencido de que "las cosas saldrán" y subrayó que la figura del entrenador, Diego Martínez, nunca ha estado cuestionada.

El futbolista, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, argumentó que no es necesario confirmar la figura del técnico: "Si ratificas una cosa es que tienes dudas, pero no las hay. Al menos, al vestuario no las han trasladado. Si empiezas con las dudas, los problemas entran y es lo primero que no debemos permitir".

Sergi Darder, en cualquier caso, declaró que es "totalmente lógico" que todos los jugadores y el entrenador reciban "críticas" por la situación del bloque, decimoséptimo y a un punto del descenso. "El primero en hacer autocrítica es el míster. Para mí, todo está tranquilo y como siempre", apuntó.

El mallorquín aseveró que el grupo es "consciente de la realidad" en la que está y definió el momento de la temporada como "complicado". Sin embargo, evitó hurgar en la herida: "No queda otra que levantar la cabeza. No es una situación cómoda, pero no nos podemos hacer más daño del que nos estamos haciendo".

El centrocampista no puso paños calientes a la situación y subrayó que el equipo reconoce que ha hecho "cosas y mal y debe hacer mejor". El parón de LaLiga por las selecciones, apuntó, será "perfecto" para ser "más conscientes si cabe" de lo que falta para cerrar el campeonato.

El discurso del capitán incidió en el realismo del momento del bloque y auguró que el camino a la permanencia "será largo", algo que los jugadores tienen asumido. "Todos llevamos una mochila tras el descenso. Sin eso no estaríamos con este miedo. Estoy tranquilo, dentro de que soy consciente de la realidad", confesó.

Las carencias del equipo

Preguntado por las carencias del equipo, el balear no tardó en dar las claves de esta dinámica: "Hemos encajado demasiados goles, es la realidad, y en casa no hemos estado fuertes". El jugador, además, apuntó que ahora es "momento de unificar criterios" y "adaptarse por el bien colectivo".

Darder, en este caso, se puso como ejemplo a él mismo: "Da igual que yo haya estado en la prelista o Joselu en la convocatoria de la selección. Si toca que futbolistas de mi perfil hagan otro tipo de juego, pues se debe hacer. Es momento de no hacer malas caras. Adaptarse es primordial para lo que resta".

Por otra parte, el futbolista subrayó la "unidad" del vestuario en estos momentos, que calificó de "inmejorable". El catalán argumentó que esto "no gana partidos", pero sí provocará que el equipo "sume más puntos que otros y hará que no tenga grietas" y el bloque siga "como el primer día".