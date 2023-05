Chen medita la continuidad de Catoira como director deportivo del Espanyol

A pesar del descenso, el propietario no tiene nada claro un cambio de rumbo Catoira ya ha mantenido varias reuniones de planificación

El Espanyol es, en estos momentos, un club en caos. El club blanquiazul sigue en estado de shock por el descenso a Segunda División, pero se necesitan ya decisiones urgentes para comenzar a construir ya un proyecto deportivo que permita ascender en una sola temporada. Cuando parecía que la destitución del director deportivo, Domingo Catoira, parecía clara, la realidad es que el propietario del club, Chen Yansheng, estaría meditando su continuidad en una decisión que puede provocar un cisma social de dimensiones enormes. Hoy por hoy, Catoria estaría cerca de seguir y ya habría realizado algunas reuniones de planificación.

En el Espanyol han mantenido a Catoira contra viento y marea a pesar del ridículo que protagonizó en el mercado estival. De hecho, le dieron las riendas y una gran inversión para que el equipo pudiera remontar el vuelo y volvió a fallar. Tras este panorama lo lógico era un cese tras consumarse el descenso, pero a día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Catoira ya ha tomado decisiones como la contratación de un coordinador del fútbol base y está negociando dos salidas, con Joselu como gran protagonista.

Desde China ya se confió en Rufete, protagonista del anterior descenso, para subir al Espanyol desde Segunda. Y Chen Yansheng pensaría lo mismo. A miles de kilómetros de distancia no acaba de entender lo que está sucediendo en Barcelona y sus decisiones no tienen porqué coincidir con la abrumadora mayoría de la masa social. El Espanyol todavía no ha hablado con ningún posible sustituto a pesar de que se han ofrecido directores deportivos de nivel confiando en el futuro de la entidad.

Otra cosa que no está nada clara es si Chen vendrá a Barcelona en los próximos días para dirigir de primera mano el inicio del nuevo proyecto en Segunda. Hoy por hoy todo indicaría a que su visita podría producirse más adelante como acostumbra a hacer a mitades del mercado de fichajes.

El Espanyol no anunciaría nada sobre el futuro de Catoira hasta después del partido ante el Almería para evitar el escándalo que podría producirse en el caso de su continuidad. Pese a todo, es probable que la masa social pueda decidir desconectar del club y dar la espalda al proyecto en el caso de que se confirme.