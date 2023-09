Jackson rompe la sequía del Chelsea

Los londinenses llevaban más de 300 minutos sin anotar un gol Ansu arrancó como titular, pero fue sustituido en el inicio de la segunda parte

Más de 300 minutos después, el Chelsea volvió a ver portería. Un tanto de Nicolás Jackson en la segunda parte permitió al Chelsea superar al Brighton & Hove Albion (1-0) y meterse en octavos de final de la Copa de la Liga, rompiendo una racha de tres encuentros sin encontrar puerta.

FICHA TÉCNICA EFL Cup CHE 1 ________________ 0 BRI ALINEACIONES Chelsea Sánchez; Chilwell, Disasi, Colwill, Cucurella; Caicedo, Ugochukwu; Palmer (Fernández, 75'), Maatsen (Gallagher, 75') , Mudryk (Sterling, 68'); Jakcson (Broja, 87') . Brighton Verbruggen; Lamptey, van Hecke, Igor, Estupiñán; Dahoud (Hinshelwood, 70'), Baleba (Gilmour, 64'); Buonanotte (Lallana, 78'), Ansu Fati (March, 46'), Mitoma (Welbeck, 64'); Joao Pedro. Gol 1-0 M.51 Jackson. Árbitro Bramall. TA: Ugochukwu (45')/ Baleba (42'), Estupiñán (45') Estadio Stamford Bridge.

Los 'Blues', en un duro test en casa ante un Brighton que reservó jugadores pero que sacó un once competente, se aprovecharon de un gol de Jackson y de varios errores de los 'Seagulls' para asegurar el pase a octavos de una competición que Mauricio Pochettino puso como objetivo para esta temporada.

Pese a ese deseo de levantar la copa, el argentino hizo muchas rotaciones, dando minutos a jugadores menos habituales como el pivote Chimuanya Ugocukwu, el extremo Ian Maatsen, Marc Cucurella, que jugó como lateral derecho, y Cole Palmer, recién llegado del Manchester City por 50 millones de euros.

Con un once plagado de suplentes, la mala puntería y el mal juego del Chelsea no acabó y la primera parte fue terrible, solo salvada por los errores del Brighton de cara a puerta.

Fallos propiciados por un poco acertado Robert Sánchez, que regaló la pelota primero a Joao Pedro, que tiró una vaselina centímetros por encima del larguero, y luego volvió a entregarle el cuero solo a Ansu Fati, que pese a tener todo el tiempo del mundo y medio vencido a Sánchez lo estrelló en el muñeco.

El atacante español, en su segunda titularidad, fue sustituido al descanso, aún necesitado de encontrar ritmo físico.

Tras el descanso, el Chelsea por fin abrió la lata. No marcaba desde que venciera al Wimbledon, de League Two, y quizás esta vez el gol estuvo propiciado por el hecho de que en la Copa de la Liga no hay VAR hasta las semifinales.

En la frontal del área, Maatsen se inventó un pase para dejar solo a Jackson, en posición dudosa, y el ex del Villarreal no falló.

El gambiano celebró otro tanto unos minutos después, tras una gran combinación, pero esta vez el linier sí levantó la bandera y le dejó con las mieles de su primer doblete como 'Blue' en los labios.

En el tramo final de partido, Pervis Estupiñán y Joao Pedro rozaron forzar los penaltis, pero prevaleció el tanto de Jackson y el Chelsea, que lo necesitaba, se da una de las primeras alegrías de la temporada.

Los 'Blues' tendrán que rubricarlo el próximo lunes en la Premier League contra el Fulham.