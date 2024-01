El Liverpool golpea primero en las semis de la EFL Cup

El Liverpool se apuntó una remontada que pudo ser mayor. Bernd Leno salvó en más de una ocasión al Fulham, pero los de Jürgen Klopp mostraron el poderío en una ráfaga de tres minutos para dar vuelta al tanto inicial de Willian con anotaciones de Cody Gakpo y Darwin Núñez, venciendo por 2-1 en la ida de las semifinales de la EFL Cup.

Liverpool Fulham 10/01/2024 EFL Cup EFL Cup LIV 2 1 FUL Alineaciones Liverpool Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Joe Gomez; Gravenberch (Darwin Núñez, 56'), Mac Allister, Jones; Elliott (Gakpo, 56'), Diogo Jota, Luis Díaz. Fulham Leno; Castagne, Adarabioyo, Diop, Robinson; Reed (Lukic, 83'), Palhinha; De Cordova-Reid, Pereira (Cairney, 73'), Willian (Wilson, 73'); Jiménez.

Era la copa una oportunidad para el Fulham de equiparar lo que en la Premier le es imposible. Los 'scousers' son líderes en solitario y los de Craven Cottage navegan en la 13ª posición. Pero solo dos partidos les separaban del sueño de un título. Los muchachos de Marco Silva saltaron al campo conscientes de ello.

No estuvo muy concentrado el equipo de Klopp desde el inicio. No tomó escarmiento de un Chelsea al que el Middlesbrough ya venció en la primera semifinal. No por ser el grande la copa será más fácil. Y se lo creyó el Fulham, apoyado en los errores de la zaga 'red'. Van Dijk cabeceó hacia atrás, la defensa no cortó y Willian tomó la pelota para definir dentro del área con el 0-1.

El tanto del brasileño mandó el choque con ventaja londinense al descanso. Klopp reactivó a los suyos y a Leno le faltaron manos para despejar tantos intentos. Hasta que en una ya no pudo. Eso sí, tomó Dios y ayuda vencerle. Y un rebote en Adarabioyo tras el remate de Jones desde fuera del área.

Prosiguió el asedio y derribo de los locales, que se venían arriba con un Anfield entregado como de costumbre. El bueno de Jürgen puso más gasolina al incendio con la entrada de Darwin Núñez y Cody Gakpo minutos antes del tanto de Jones. Y fue la llave de la remontada. Una jugada del charrúa derivó en el centro al área para el neerlandés, que de zurda facturó, dando una ventaja -aunque mínima- para la vuelta en Craven Cottage.