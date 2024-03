Alemania busca mecánicos españoles para el mantenimiento, diagnóstico y reparación de autobuses, camiones y vehículos industriales

¿Cuánto gana un Mecánico en España? En función de la categoría, primera, segunda o tercera, el promedio de salario de un mecánico en España es de € 22.807 al año o € 11,70 por hora, comenzando por los cargos de nivel inicial con un ingreso aproximado de € 19.088 al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta € 31.187 al año.

En la industria automotriz alemana, los mecánicos juegan un papel fundamental en el mantenimiento y reparación de vehículos, siendo el país germano uno de los líderes mundiales en la fabricación de automóviles, ofreciendo de esta forma, numerosas oportunidades laborales para estos profesionales. Estos perfiles experimentan, no solo una excelente calidad de vida, sino también una sólida estabilidad financiera dentro de este sector. Maunakea Talent, Consultora de Selección de Personal líder en el mercado Alemán y otros países de EU, selecciona entre sus destacadas ofertas de empleo para Alemania, 10 mecánicos de autobuses, camiones y otros vehículos industriales, con salario de hasta 3.300 euros brutos/mes y contrato indefinido.

Búsqueda de mecánicos de autobuses para Alemania / Shutterstock

Entre las tareas a desempeñar se encuentran la realización de trabajos de mantenimiento, diagnóstico, reparación, modernizaciones y conversiones.

¿Qué necesitas para inscribirte?

-Has de contar con ciudadanía europea o en su defecto, disponer del permiso de residencia permanente EU o un Visado de trabajo para Alemania. Si no cuentas con uno de estos requisitos, lamentablemente no podrás postularte a la oferta.

-Tu formación ha de ser Técnico Superior (o Grado Medio) en Automoción y/o Técnico en Electromecánica de Vehículos industriales (titulación válida en EU).

-Preferiblemente con amplia experiencia en trabajos de diagnóstico y mantenimiento preventivo de vehículos comerciales (bus, camión etc.)

-Buen manejo de PC y otros sistemas electrónicos de diagnosis y reparación.

-Permiso de conducir clase B, idealmente con permiso de conducir clase D/DE.

-Disponibilidad de incorporación a corto plazo, dispuesto a vivir en Alemania.

-Imprescindible, conocimientos de Alemán nivel B1 y/o en su defecto Inglés B1/B2 (excluyente).

-Persona trabajadora y altamente motivada.

-Conocimientos de mecánica de vehículos industriales, autobuses, camiones.

Para inscribirte y más información: