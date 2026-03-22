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BALONMANO

Los Hispanos arrancan un empate ante Francia con un arbitraje demencial

Ian Tarrafeta en ataque y Seradilla en el 6-0 defensivo fueron las claves ante una selección 'bleu' plagada de figuras

Los colegiados fueron el único lunar en un partidazo

Los colegiados fueron el único lunar en un partidazo / RFEBM - J.L. RECIO

David Rubio

David Rubio

En una fiesta ante casi 6.000 espectadores, los Hispanos ofrecieron una gran imagen para empatar ante Francia (25-25) con Ian Tarrafeta como gran figura (acabó lesionado), con un magnífico 6-0 defensivo liderado por Abel Serdio y por un gran Antonio Serradilla. Lo único malo fue el nefasto arbitraje de la cotizada pareja española formada por Yon Bustamente y Javier Álvarez. ¡Todo lo pitaron en contra! Lo mismo que el jueves en Le Mans... pero al revés.

España - Francia (balonmano, amistoso), 22/03/2026

AMISTOSO

25
25
Alineaciones
ESPAÑA, 25
(14+11): Gonzalo Pérez de Vargas (p., 1'-30'), Jan Gurri (4), Antonio Serradilla, Abel Serdio (3), Imanol Garciandia (2), Kauldi Odriozola, Pablo Guijarro -siete inicial-, Sergey Hernández (p.s., 31'-60'), Ian Tarrafeta (6), Víctor Romero (2), Petar Cikusa (1), Antonio Bazán, Ian Barrufet (4, 3p.), Marcos Fis (2) y Antonio Martínez (1).
FRANCIA, 25
(13+12): Charles Bolzinger (p., 1'-30'), Eliott Desblancs (3), Theo Monar, Melvyn Richardson (6, 2p.), Elohim Prandi, Benoit Konkoud, Drevy Paschal (4, 1p.) -siete inicial-, Romain Mathais (p.s., 31'-60'), Karl Konan, Nicolas Tournat (2), Dylan Nahi (3), Julien Bos, Aymeric Zaepfel, Thibaud Briet (3), Benjamin Richert (1), Dika Mem (1), Ludovic Fàbregas (1), Yanis Lenne (1) y Nedim Remili.
ÁRBITROS
Yon Bustamante y Javier Álvarez (España). Lamentable actuación, Tan solo excpluyeron dos minutos a jugadores españoles: Abel Serdio (17:09), Marcos Fis (26:06), Antonio Serradilla (32:07), Ian Gurri (33:57) y Petar Cikusa (48:01).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS
2-1, 7-5, 8-6, 10-9, 13-10, 14-13 (descanso), 16-14, 18-17, 21-18, 22-23, 23-24 y 25-25 (final).
INCIDENCIAS
Partido amistoso disputado ante casi 6.000 espectadores en el Pabellón Municipal Quijote Arena (Ciudad Real).

Era más que un amistoso, con alicientes por todos lados. La vuelta a Ciudad Real de Talant Dujshebaev como nuevo seleccionador de Francia y del cotizado Marcos Fis y la camiseta a Gonzalo Pérez de Vargas por su partido 200 como internacional (fue el 201), además de un duelo con cuentas pendientes tras la victoria española en el reciente Europeo y la 'bleu' en el amistoso del jueves (29-26).

Con un firme centro formado por Antonio Serradilla y Abel Serdio en defensa y con Ian Tarrafeta y Jan Gurri llevando el peso del ataque, los Hispanos se situaron 5-2 (min. 8) con el tercer tanto del jugador del Sporting. España se gustaba y la 'Joya' mantuvo la renta con dos goles seguidos (9-6, min. 16).

Talant Dujshebaev fue aclamado en su vuelta a Ciudad Real

Talant Dujshebaev fue aclamado en su vuelta a Ciudad Real / RFEBM - J.L. RECIO

Las paradas de Charles Bolzinger (nueve en la primera parte) impidieron que la desventaja francesa fuese mayor y el recién incorporado Petar Cikusa firmó el 12-9 (min. 21). Sin embargo, el azulgrana y Marcos Fis en la primera línea no estuvieron finos y sus minutos coincidieron con los mejores de Francia en defensa, con Thibaud Briet en el centro.

Los ataques eran espesos y la exclusión justa de Fis (sigue sonando para el Barça) por frenar una contra indignó a la afición y al banquillo español. ¿Por qué, si fue clara? Pues porque los colegiados no excluyeron a nadie en dos jugadas calcadas en la otra portería. Paschal aprovechó el rechace de Gonzalo en un siete metros para completar un parcial de 0-3 (13-13) que rompió Tarrafeta en el aire a pase de Garciandia (14-13 al descanso).

Los colegiados, que se habían inventado un penalti de Barrufet por defensa interior en la recta final de la primera parte, excluyeron a Serradilla en el 33' y a Gurri (con justicia) en el 34' y ya iban ocho minutos por cero de los 'bleus'. Estas cosas pasan tan solo en España. Los siguientes minutos fueron muy parejos, con rentas de uno y dos goles para los Hispanos hasta el 43' con un golazo de Fis (20-18) en pleno 'show' del meta Mathais.

Serradilla, en tareas defensivas ante Desblancs

Serradilla, en tareas defensivas ante Desblancs / RFEBM - J.L. RECIO

En ese momento entraron por primera vez los azulgranas Dika Mem y Ludovic Fàbregas. ¿Y los dos minutos por el golpe involuntario de 'Ludo' a la cara de Garciandia? Vaya arbitraje. Serdio miraba a los colegiados españoles con cara de... ¿pero qué hacéis? Un golazo del capitán del Barça y otro del exazulgrana Lenne acercaron a los franceses a un gol (22-21, min. 48:00).

Otro ex del Barça, Richardson, empató desde siete metros tras la exclusión a Petar Cikusa, también muy clara (23-23, min, 48:10). Ahí Jordi Ribera paró el partido. La falta en ataque a Fis tras infracción previa fue una muesca más en un penoso arbitraje. ¿Y el empujón de Remili a 'Barru'? El caso es que Francia sacó partido de todo, con Dika y 'Ludo' magníficos en defensa, remontó y se puso por delante con Tarrafeta lesionado (22-23, min. 52:02).

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En el colmo de los colmos, los árbitros pidieron calma a Remili tras sus empujones a 'Barru' y a Jordi Ribera, pero... ¡10 minutos a cero! Los Hispanos mantuvieron la calma, se adelantaron con un tanto de Víctor Romero (25-24) y Fàbregas empató. En el último ataque, paradón de Mathais a Gurri. 25-25, un empate de mucho valor ante una selección llena de figuras y en un día nefasto de Yon Bustamante y Javier Álvarez. Mira que son buenos, ¿eh?

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