La hora de la revancha para los Hispanos

La selección española de balonmano masculino se encomienda este domingo a un Quijote Arena que presentará un lleno absoluto para seguir el partido contra Francia (13.30 horas, Teledeporte).

El combinado de Jordi Ribera, pese a que plantó cara a la nueva Francia de Talant Dujshebaev, no pudo llevarse la victoria en suelo francés y acabó cediendo por un ajustado 29-26 en el primero de los dos amistosos previstos en este parón de selecciones. En casa, con un público volcado, los Hispanos esperan poder cobrarse su particular 'vendetta' y llevarse una victoria para volver a sus respectivos clubes con buenas sensaciones.

“El equipo mostró ambición y cosas muy buenas en defensa y ataque, aunque nos faltó algo más de precisión ofensiva. Ahora afrontamos otro partido exigente en casa, en un pabellón lleno, lo que es un orgullo, pero también una responsabilidad", indicó el seleccionador español en declaraciones difundidas por la RFEBM.

Equipo en renovación

Completar un buen partido será también importante de cara al play-off clasificatorio al Campeonato del Mundo de Alemania 2027 que tendrá lugar en el mes de mayo en un duelo contra Israel, que se impuso en su eliminatoria a Georgia.

Un encuentro que supondrá un nuevo gran reto para unos Hispanos que se encuentran en plena renovación, combinado juventud y veteranía, como quedó patente en el duelo en Le Mans, en el que Ian Barrufet, Marcos Fis o Jan Gurri lideraron la ofensiva junto a Imanol Garciandia.

"Estamos en una fase de construcción de grupo en esta recta final, donde las competiciones importantes van a marcar el camino hacia nuestro objetivo, que es estar en los Juegos Olímpicos. Francia nos permite medirnos y saber dónde estamos”, afirmó Ribera.