Jordi Ribera: "Hay que vivir cada minuto como si no hubiese un mañana"

Jordi Ribera es sinónimo de éxitos en una selección española masculina a la que llegó en septiembre de 2016 después la no clasificación para los Juegos Olímpicos de Río con Manolo Cadenas. Desde entonces, el catalán ha logrado dos bronces olímpicos, dos bronces mundiales y dos oros y una plata continentales.

Sin embargo, la profunda renovación que están viviendo los Hispanos se ha visto traducida en dos decepcionantes actuaciones, las únicas en los casi 10 años que lleva en el banquillo. España fue 13ª en el pasado Europeo y 18ª en el último Mundial, aunque entre ambos campeonatos logró el bronce en París'24.

El catalán atendió a SPORT en Madrid el lunes antes de viajar el martes a Dinamarca para el Europeo en una comida en el 'Asador Casa Juan' que organizó la RFEBM con la asistencia de su presidente Paco Blázquez, de Alejandro Blanco (presidente del COE), de José Manuel Rodríguez Uribes (presidente del CSD) y de múltiples patrocinadores, así como la prensa y la totalidad de los jugadores convocados.

España afronta la cita continental con buenas sensaciones, pese a la derrota del domingo en Pamplona contra Portugal (31-34) en la final del Torneo Internacional de España. De las conclusiones extraídas ante la cuarta clasificada del pasado Mundial y sobre las expectativas habló sin tapujos Jordi Ribera.

¿Cómo llega el equipo al Europeo?

La gente ha trabajado muy bien, aunque nos habría gustado ganar el domingo. Lástima que ya no tenemos esa ventaja del 26 al 30 de diciembre y eso para un equipo nuevo es importante. Aun así, la preparación ha sido buena. El torneo era exigente, sobre todo la final con Portugal o si hubiese sido contra Egipto.

"Esa sensación de que hay que ir más a tope nos vendrá bien"

¿Qué no le gustó del último partido?

Jugamos 40 minutos muy bien ante un rival que fue cuarto en el último Mundial. Tuvimos seis goles de ventaja y nos venimos un poquito abajo, con pérdidas, fallos en lanzamientos fáciles y desajustes en defensa. A veces las derrotas impulsan hacia las victorias y esa sensación de que hay que ir más a tope nos vendrá bien.

Jordi Ribera saluda a sus jugadoras tras caer ante Portugal / EFE

¿Qué le pide al equipo recordando esos últimos 15 minutos?

Pelea, lucha y no desistir, porque las batallas duran hasta el final. No hay que conformarse nunca. La fortaleza debe estar en vivir cada minuto de cada partido como si no hubiese un mañana. Eso es lo que nos faltó el otro día, que ganando por seis había que seguir pensando que cada minuto era importante.

Va a cumplir 10 años en la selección y su gran 'pero' son los sorteos...

Jajaja. Ahí la cosa no está funcionando. Bueno, así tienes más mérito si sacas un buen resultado.

"Serbia parece nuestra bola caliente"

Una primera fase difícil con cuentas pendientes...

Lo de Austria fue duro hace dos años, la primera vez conmigo que no pasábamos a la segunda fase y con un empate. Son incómodos, pero antes tenemos a Serbia, que parece nuestra bola caliente, porque nos tocó en aquella clasificación tan dura para el Mundial que superamos por un gol y en la de este Europeo nos ganaron allí y les ganamos aquí. Son difíciles, han hecho una preparación a puerta cerrada y estrenan seleccionador.

Jordi Ribera confía en Sergey Hernández... y en Nacho Biosca / EFE

Desde 2012, Gonzalo y Rodrigo (uno o los dos) habían estado en todas las grandes citas...

Hemos estado muchos años hablando de la renovación... pues aquí la tenemos. Gonzalo y Rodrigo no están por temas médicos y damos la bienvenida a otros jugadores como Sergey, que lleva con nosotros desde 2017. Él siempre decía que para poder competir con Rodrigo y con Gonzalo tenía que jugar la Champions y la ganó la pasada temporada siendo muy destacado. Además, Biosca está haciendo una buena temporada en Nantes, así que estamos tranquilos pese a los dos que han sido referentes durante muchos años.

Aquí la juventud y la renovación la lidera Marcos Fis. ¿Le sorprende su madurez?

Lo conocemos desde que tenía 13 años y eso es una ventaja. Tiene muy buen uno contra uno y una gran capacidad de lanzamiento. Le falta crecer físicamente, sobre todo en edad. Necesita cumplir un par de años para que su cuerpo se forme más y pueda bregar mejor. Él sabe dónde tiene que dar más y eso es importante. Así que me ha sorprendido y no, porque viendo su evolución, me parece un chico que no tiene miedo y que sabe que su función es ayudar al equipo.

"Ian Barrufet tiene personalidad de líder"

¿Y 'Barru' defendiendo en el 'dos'?

Con él no me sorprende nada. Cuando estaba en el CAR, que aún no había pegado el estirón, ya ejercía liderazgo. Estaba siempre con un montón de chicos de diferentes lugares, a la gente le gustaba estar con él y veías que tiene personalidad de líder. Además, su formación en el Barcelona le ha permitido ser muy competitivo y por su físico puedes ponerlo en una defensa cerrada, en una abierta, de segundo, de avanzado. Además, ha mejorado mucho la efectividad desde que se fue a Alemania y es muy importante para nosotros.

Jordi Ribera elogió a Ian Barrufet / EFE

¿Qué mensaje enviaría a los hermanos Cikusa?

He hablado con ellos. Con algunos jugadores suelo hablar vengan o no vengan. Tienen mucho talento. El problema es que ese talento joven tiene que desarrollarse en un sitio y ellos tienen seguir evolucionando en sus clubs y ir asumiendo responsabilidades mayores. La selección ha cumplido ese objetivo de ponerlos en el circuito y creo que llegará el momento en el que probablemente tratarán de entrar.

"Ahora mi único sueño es ganar a Serbia"

Con 62 años, ¿sigue con fuerzas y con ganas?

Vamos a ver, la edad siempre es la edad, pero dejas de tener según qué cosas y tienes otras mejores. Yo estoy muy bien, muy contento e ilusión no me falta, que es lo más importante. Además, en estos 10 años hemos montado un proyecto muy interesante desde la base hasta el equipo adulto y tenemos aquí a seis o siete jugadores que estaban en el CAR y eso es un orgullo enorme, aunque al final los resultados te marcan.

¿Sueña con las semifinales o se centra en Serbia?

Mira, ahora mi único sueño es ganar a Serbia y después ya tendré el sueño de Austria. Así, poquito a poquito. Esta siempre ha sido la filosofía del equipo en todas las competiciones. Ahora la vista está en el día a día y en saber que el equipo tiene que crecer.

Jordi Ribera da mucho valor al bronce olímpico en París'24 / EFE

¿Se puede ser optimista o moderadamente optimista?

Bueno, yo creo que hay que ser moderadamente optimista. Es un equipo en construcción contra rivales que ya están hechos y puede pasar todo. En el pasado hemos estado en la guillotina y mira después. Por ejemplo, en el Europeo de 2018 que ganamos el oro o en los Juegos de París con el bronce.

"El bronce en los Juegos de París tuvo mucho mérito"

Allí el equipo sobrevivió al enorme mazazo de las semifinales contra Alemania...

Exactamente. En París hubo equipos con mucha experiencia que no llegaron a semifinales y para nosotros, ese bronce con bastantes debutantes tuvo mucho mérito. Hubo momentos que... ¿Sabes? En los Juegos hay un proceso de destrucción de equipos y al revés. Francia se destruyó y surgió Eslovenia. Nosotros habíamos perdido contra Alemania y teníamos que ganar a Croacia, que nos había ganado por 10 goles en el Europeo