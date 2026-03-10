La eclosión definitiva de Marcos Fis: ¿Debería apostar ya el Barça por él?

Marcos Fis es de esos jugadores que causan sensación cada vez que se enfunda una camiseta y sale a la pista. Da igual que tenga tan solo 18 años o que la pasada temporada jugase en División de Honor Plata (fue clave para el ascenso a ASOBAL del CB Caserío Ciudad Real con 12 goles en la final). Es un elegido al estilo de los gemelos Cikusa (Petar y Djordje) o de Kiko Costa, el hermano pequeño de la saga que maravilla en el Sporting de Portugal.

Hijo del lateral izquierdo hispanocubano Julio Fis (plata en el Europeo de 2006 con los Hispanos en la gloriosa era de Juan Carlos Pastor), el internacional absoluto español nació en Ciudad Real el 1 de abril de 2006 cuando su padre jugaba allí a las órdenes de Talant Dujshebaev y esta temporada dio un paso adelante al firmar con el Fraikin Granollers por dos temporadas.

De forma paralela, Jordi Ribera lo venía siguiendo desde hace años en las famosas concentraciones del CAR de Sierra Nevada y en sus magníficas actuaciones primero con los Hispanos juveniles y después con los juniors. Tanto, que el pasado 30 de octubre lo hizo debutar en un amistoso contra Suecia y dos meses y medio después se lo llevó al Campeonato de Europa.

Marcos Fis ya es una realidad en el balonmano / BM GRANOLLERS

"Lo conocemos desde que tenía 13 años y eso es una ventaja. Tiene muy buen uno contra uno y una gran capacidad de lanzamiento. Le falta crecer físicamente, sobre todo en edad. Necesita un par de años para que su cuerpo se forme más y bregue mejor. Él sabe dónde tiene que dar más y eso es importante. Me parece un chico que no tiene miedo y que sabe que su función es ayudar al equipo", explicaba el seleccionador a SPORT.

Esta temporada está demostrando que es una realidad, hasta el punto de que es el segundo máximo realizador de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL con 112 goles (5,6 por partido), superado tan solo por Gonzalo Pérez Arce con 160 (ABANCA Ademar) en una lista en la que el primer azulgrana es el extremo izquierdo Dani Fernández con 82. Además, está siendo clave para que el Granollers de Antonio Rama ocupe la tercera plaza pese a los 'recortes'.

Mientras crecen los rumores sobre su posible fichaje por un Barça al que pudo llegar el verano pasado, Marcos Fis se exhibió el domingo en el Palau con nueve goles de 11 intentos en la derrota vallesana por 42-31. "Aún le falta la potencia de los grandes lanzadores por un tema físico, pero tiene una habilidad muy difícil de encontrar: es capaz de decidir en el aire qué hacer y lanzar al otro lado del portero", decía a SPORT un famoso técnico.

La pregunta está clara. ¿Debería apostar ya el Barça por Marcos Fis? Sin duda, sí. Acaba contrato en junio de 2027 con el Granollers (tiene otra temporada condicionada), pero en el balonmano los fichajes se cierran con mucha antelación y la Bundesliga está ahí al acecho. Y si no, vean casos recientes como el de Melvyn Richardson o ahora Emil Nielsen, Dika Mem y Domen Makuc.

Antonio Rama, su entrenador, tiene claro que el lateral derecho está llamado a grandes cotas. "Sabe adaptarse fácilmente a todas las situaciones, como se vio en el Europeo. Además, tiene muy claro que debe seguir mejorando cada día. Tiene ese punto de inconsciencia bien entendido y será un grandísimo jugador si sigue mejorando su nivel", dijo en la zona mixta del Palau.

"El Barça es uno de los mejores clubs del mundo y, si se fija en mí, imagino que lo estoy haciendo bien. Estoy orgulloso por eso", dijo el lateral en declaraciones que recoge 'Mundo Deportivo'. ¿Podrían jugar juntos Kiko Costa y Marcos Fis en el Palau? Se antoja difícil, si bien el club podría afrontar ambas contrataciones si contase con un músculo económico que parece de tiempos pretéritos.