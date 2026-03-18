Antonio Bazán, el 'médico' del Barça, ilusionado en su regreso con los Hispanos

Tras el Europeo que dejó sensaciones dispares y una insuficiente 11ª posición, los Hispanos regresan a la actividad con un exigente amistoso ante la nueva Francia en la que debutará el hispanokirguís Talant Dujshebaev el jueves en Le Mans y con otro el domingo en el Quijote Arena de Ciudad Real.

Además del regreso del joven azulgrana Petar Cikusa y del exbarcelonista Gonzalo Pérez de Vargas (THW Kiel) tras su grave lesión de rodilla, la otra gran novedad es la del pivote Antonio Bazán, quien llegó al Barça casi por casualidad y se ha convertido en un jugador importante para Carlos Ortega.

Nacido en Pamplona hace 29 años (cumplirá 30 en mayo), Bazán disputó toda su carrera en el Helvetia Anaitasuna. Sin embargo, a diferencia de lo que hacen muchos deportistas, priorizó en ciertos momentos su formación universitaria como médico y quizá dejó escapar oportunidades en el deporte.

Antonio Bazán ('20'), hace seis años con los Hispanos / RFEBM

El pivote especialista defensivo ya había sido internacional ocho veces con los Hispanos e inició el curso 2023-24 con la mente puesta en la salvación del 'Anaita', pero una formación en el Institut Guttmann dio con sus huesos "unos meses" en el Barça y... aquí sigue. Por cierto, es un tipo extraordinario.

"La última vez que jugué con España fue hace tres años en un doble partido contra Suecia, que hubo lesionados y entré un poco de rebote (sonríe). Ahora vuelvo para dos partidos muy difíciles contra Francia y es motivo de mucho orgullo y un refuerzo positivo a mi trabajo", explicó el navarro a SPORT.

"Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de hacerlo bien, lo que intento siempre. Estoy muy agradecido a Jordi (Ribera) y a la gente que me ayuda en el Barça y me enseña para que haya llegado esa llamada. Carlos (Ortega) ha conseguido que todos los jugadores tengamos hambre", dijo el azulgrana.

Bazán es todo humildad en su faceta humana / FCB

En Magdeburgo ni jugó ni un minuto, pero estuvo casi todo el partido de pie en el banquillo, gritando y animando. "Todos tenemos que aportar y mi línea tiene que ser una máxima intensidad los minutos que juegue. Y allí traté de ayudar desde el banquillo, como si estuviese en la pista", recuerda Bazán.

Bazán explicó a SPORT que hizo "los seis años de la carrera de medicina y después, el MIR. Hice guardias de 24 horas y a entrenar al día siguiente, a jugar o a hacer 12 horas en bus, hubiese dormido o no. En el 'Anaita' lo compaginé gracias a la ayuda de mucha gente y ahora puedo descansar mejor".

Acaba contrato con el Barça en verano y no mira más allá. "No tengo ni idea de qué va a pasar ni de qué voy a hacer. Como acabé la residencia el año pasado, tengo más libertad. Estoy contentísimo por lo que he vivido, disfrutando un montón una experiencia que jamás pensé vivir y superagradecido a todo el mundo. Todo lo que venga, encantado. Ya veremos lo que conviene a las dos partes", concluyó. Este jueves regresa con los Hispanos.