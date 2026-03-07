Se frustró el duelo de la familia Dujshebaev en su 'templo' de Ciudad Real

La gran noticia de las últimas semanas en clave balonmanística fue el nombramiento de Talant Dujshebaev como nuevo seleccionador de Francia, tras llegar a un acuerdo con la Federación y con el Kielce para combinar ambas tareas. El hispanokirguís sustituye a un Guillaume Gille que centraba todas las críticas tras las últimas decepciones 'bleus' en los Juegos de París y en el reciente Europeo.

Desde la retirada de Niko Karabatic en la citada cita parisina, la otrora gran potencia del balonmano llevaba año y medio perdida a nivel táctico y el descontento con el trabajo del seleccionador era generalizado, desde la prensa a los dirigentes federativos, pasando por buena parte de los internacionales. Sin embargo, el nombramiento del excentral también ha despertado críticas. Algunos preferían un entrenador francés. Ya se sabe, el 'chauvinismo'.

La casualidad ha querido que el debut de Talant Dujshebaev como nuevo seleccionador francés tenga lugar en un doble amistoso contra los Hispanos, una selección en la que fue pieza clave tras su nacionalización. El de Frunze conquistó dos bronces olímpicos en 1996 y 2000 tras colgarse el oro en Barcelona'92 con la CEI y logró dos platas y un bronce en Campeonatos de Europa.

Álex Dujshebaev sigue siendo muy importante para los Hispanos / EFE

El primero tendrá lugar el jueves 19 de marzo en la localidad gala de Le Mans (20.00 horas) y el azar ha querido que el segundo partido se dispute el 22-M en el Quijore Arena de Ciudad Real, una ciudad en la que primero como jugador y después como técnico alzó tres Champions, dos Mundiales de Clubs, tres Supercopas de Europa, dos Recopas de Europa, seis Ligas ASOBAL, cinco Copas del Rey, seis Copas ASOBAL y tres Supercopas de España.

En diciembre de 1992 nació en Santander su hijo mayor (Álex) durante su etapa como jugador del también desaparecido Teka Cantabria, donde también vino al mundo Dani Dujshevaev cinco años después. Ambos dieron sus primeros pasos como jugadores en Ciudad Real, una ciudad muy importante para toda la familia.

Y es que los Dujshebaev son una auténtica piña, como lo demuestra el hecho de que han compartido durante muchos años vestuario y vida diaria en Kielce en una unidad que se romperá la próxima temporada. Àlex jugará en el histórico VfL Gummersbach de la Bundesliga alemana, Dani aún busca equipo tras decaer el interés del Melsungen germano y Talant tiene contrato hasta junio de 2028.

Talant da instrucciones a su hijo Dani en el Kielce / EFE

Por tanto, la familia podría haberse enfrentado en Ciudad Real en un duelo con mucho interés, algo que no sucedía desde que un joven Álex marcó tres goles a la Hungría que dirigía su padre en el Europeo de 2026 (31-29), la última gran competición de Manolo Cadenas en el banquillo.

Sin embargo, el único que estará ese día en el Quijote Arena será Talant. Dani fue uno de los señalados en el pasado Europeo y no entró en la lista de Jordi Ribera, mientras que Álex sufrió una lesión muscular en la Champions con el Kielce que lo mantendrá KO hasta finales de abril y ha sido sustituido por Mario Nevado. Una pena.