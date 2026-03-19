Ian Barrufet y la 'magia' de Marcos Fis no bastan a los Hispanos

España ha caído este jueves en el Antarès Arena de Le Mans por 29-26 ante la nueva selección francesa que dirige el exinternacional español Talant Dujshebaev y este domingo volverán a verse las caras en el Quijote Arena de Ciudad Real en un encuentro que sí emitirá en directo Teledeporte.

Francia - España (balonmano, amistoso), 19/03/2026 AMISTOSO FRA 29 26 ESP Alineaciones FRANCIA, 29 (16+13): Charles Bolzinger (p.), Mathias Romain (p.s.), Valentin Kieffer (p.s.), Yanis Lenne (3), Nedim Remili (2), Julien Bos (1), Elohim Prandi (1), Melvyn Richardson (2), Dika Mem (2), Nicolas Tournat (3), Ludovic Fàbregas (3), Drevy Paschal (7), Benoit Kounkoud, Dylan Nahi (2), Karl Konan, Thibaud Briet (3), Eliott Desblancs, Benjamin Richert, Aymeric Zaepfel y Theo Monar. ESPAÑA, 26 (15+11): Gonzalo Perez De Vargas (p.), Sergey Hernández (p.s.), Antonio Serradilla, Jan Gurri (5), Ian Tarrafeta (1), Petar Cikusa (2), Kauldi Odriozola (1), Imanol Garciandia (5), Marcos Fis (6), Abel Serdio, Antonio Bazán, Víctor Romero (1), Ian Barrufet (5), Mario Nevado, Pablo Guijarro, Antonio Martínez e Ismael El Korchi.

El choque supuso el regreso a la selección del canterano azulgrana Petar Cikusa, de un Antonio Bazán que llegó al Barça para hacer una formación obligatoria en el Institut Guttmann y ha acabado de vuelta con los Hispanos. De todas formas, con permiso de Ian Barrufet (cinco goles), el gran protagonista fue con seis un Marcos Fis (Granollers) que sigue llamando a la puerta del Palau.

El extremo derecho exbarcelonista Yanis Lenne y las paradas de Carles Bolzinger (ambos del Montpellier) empezaron a poner el partido de color azul, dinámica que se intensificó con el buen trabajo de la pareja del Nantes (posible rival del Barça en los cuartos de la Champions) formada por el pivote Nicolas Tournat (Nantes) y por el lateral izquierdo Thibaud Briet (9-5, min. 13).

Jordi Ribera paró el partido y pidió a sus jugadores más intensidad defensiva, lo que llegó acompañado de buenas acciones ofensivas de Jan Gurri (Sporting) e Imanol Garciandia (PICK Szeged). El exazulgrana Melvyn Richardson (Wisla Plock) y el barcelonista Ludovic Fàbregas mantuvieron arriba a Francia, pero la dinámica había cambiado.

Melvyn Richardson se eleva ante los Hispanos / RFEBM

El talento y la polivalencia del blaugrana Ian Barrufet se unieron a la efectividad de Marcos Fis para relanzar a los Hispanos e igualar el partido tras un parcial de 0-4 (9-9) para dar paso a una fase marcada por la sucesión de goles en ambas porterías hasta el 16-15 al descanso, con buenas paradas de un Sergey Hernández (Magdeburgo) que jugará en el Barça la temporada que viene.

España no consiguió mantener esa buena línea y volvió a verse tres goles abajo (18-15, min. 33) y esta vez el minuto de Jordi Ribera no surtió tanto efecto, pese a los goles de Fis y de Cikusa. Ahí fue clave la entrada del emblemático exbarcelonista Gonzalo Pérez de Vargas (Kiel) en su regreso a los Hispanos tras su grave lesión de rodilla.

El partido seguía vivo (20-18), pero el joven extremo izquierdo Drevy Paschal (Saint-Raphael) no fallaba desde los siete metros (23-20, min. 43). Ian Tarrafeta (Pays d'Aix) y Garciandia tomaron la responsabilidad y los Hispanos volvieron a acercarse a dos goles a 10 minutos del final. (25-23). Sin embargo, otro penalti de Paschal y un tanto de Briet fueron clave para la derrota española por 29-26. El domingo, a por la revancha.

Las palabras de Jordi Ribera

Tras la derrota, el seleccionador español destacó que su equipo "llevó muy bien el partido y compitió durante los 60 minutos, aunque algunos errores en acciones claras terminaron siendo decisivos en el resultado final".

Jordi Ribera acabó moderadamente satisfecho / RFEBM

"Todo el mundo ha tenido sus minutos, algo que es importante para nosotros con la gente nueva que se está incorporando al equipo. Quiero destacar la actitud del grupo incluso en los momentos más complicados. Ahora toca sumar y pensar en el domingo, que será duro", añadió Jordi Ribera.