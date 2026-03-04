Dika Mem, fichaje azulgrana para Magdeburgo

Buenas noticias para el Barça de cara al complicado compromiso de este jueves (20.45 horas) de la fase de grupos de la EHF Champions contra el líder del Grupo B, el Magdeburgo. Carlos Ortega podrá contar con Dika Mem, que ha recibido el alta médica de la lesión que se produjo durante las semifinales contra Bidasoa Irún de la pasada Copa de España.

El club confirmó a través de un mensaje en sus redes sociales que el capitán estará disponible para viajar a la pista alemana donde se disputará un partido clave por la primera plaza del grupo B de la competición continental. Los azulgranas llegan como segundos clasificados con un balance de 11 victorias y una sola derrota, cosechada precisamente contra el Magdeburgo, en la visita al Palau Blaugrana del equipo de Sergey Hernández, futuro guardameta azulgrana.

En ese primer duelo contra Magdeburgo, el segundo de la fase de grupos, no estuvo presente Dika por culpa de una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha que le obligó a perderse los partidos iniciales de la temporada de Champions.

Rápida recuperación

Dika Mem se lesionó el pasado 7 de febrero mientras disputaba la semifinal de la Copa de España. El jugador francés, tras solo unos pocos minutos de partido, tuvo que abandonar la pista y posteriormente el Barça confirmó "una lesión miofascial en los isquiotibiales de la pierna derecha".

El período de recuperación estaba marcado entre cuatro y seis semanas, de las que se han cumplido apenas tres y media, antes de que el jugador vuelva a estar disponible, justo para uno de los duelos clave de la temporada para el que Ortega descartó a Seif Elderaa y Òscar Grau.

Este miércoles el grupo realizó la última sesión de preparación antes de poner rumbo a Magdeburgo. Un entrenamiento en el que ya se ejercitó Dika Mem junto al resto de compañeros.