Petar Cikusa vuelve a los Hispanos en una lista con dos 'regalos' azulgranas

Una vez más, Jordi Ribera ha demostrado que sigue el balonmano al dedillo y en cada convocatoria reconoce el trabajo de los jugadores que dan un paso adelante y castiga a los que no atraviesan un buen momento o no están a tope. Así se gana el respeto de todos los jugadores al frente de los Hispanos.

El de Sarrià de Ter dejó fuera del pasado Europeo a Petar Cikusa después de meses de dudas, pero este martes ha premiado el excelente mes del azulgrana para convertirlo en una de las novedades de la convocatoria de 17 jugadores para dos amistosos contra Francia (19 de marzo en Le Mans y 22-M en Ciudad Real) para preparar el cruce de clasificación para el Mundial de 2027.

Cikusa ha olvidado sus problemas físicos y de confianza que lo lastraron la temporada pasada y está empezando a echarse el equipo a sus espaldas, aprovechando que el egipcio Seif Elderaa no acaba de tomar responsabilidades. De hecho, brilló contra el Horneo Eón Alicante, fue clave al final contra el PICK Szeged y el pasado viernes ofreció una cátedra ante el Villa de Aranda.

Petar Cikusa ha recuperado la alegría / GORKA URRESOLA

"Quiero demostrar que estoy aquí por algo", comentó el catalán tras firmar una actuación magistral con ocho goles y ocho asistencias, una cifra muy inusual en el mundo del balonmano. Está más fuerte, se le ve más maduro y ahora ganará aún más confianza con esta llama de Jordi Ribera.

Otro protagonista es Antonio Bazán. El pivote que llegó al Barça desde el 'Anaita' mientras realizaba una estancia en su formación como médico se quedó todo el curso pasado, el actual y ahora regresa a la selección española. ¿Y si fuese la pareja ideal para defender en el centro junto a Antonio Serradilla? También está en la lista el extremo izquierdo Ian Barrufet, un fijo ya.

Para acabar con los nombres propios, el emblemático meta exazulgrana Gonzalo Pérez de Vargas regresa a la selección tras la grave lesión que le hizo perderse 10 meses y el pasado Europeo. El toledano ya está maravillando en el Kiel y ahora compartirá la portería de los Hispanos con Sergey Hernández (Magdeburgo), fichado por el Barça a partir del próximo curso.

Jordi Ribera, seleccionador español / EFE

Citar también al joven Marcos Fis, el lateral derecho del Fraikin Granollers con contrato hasta 2027 y en la órbita del Barça en clave de presente y de futuro. Entre los veteranos destaca la presencia de Álex Dujshebaev en sus últimos meses en el Kielce y en el apartado de juventud, citar también a Jan Gurri, a Antonio Martínez, a Pablo Guijarro y a Víctor Romero.

La lista de los Hispanos