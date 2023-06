Carolina Marín pierde en semifinales en el Abierto de Tailandia

La española no pudo con la superioridad de la jugadora asiática, 21-16 y 21-12, no pudo recortar las diferencias que estableció An Se Young Carolina finalizó su participación en el Abierto de Tailandia "muy disgustada" consigo misma, pero con ganas del siguiente torneo en Singapur

La española Carolina Marín, cuarta cabeza de serie en el Abierto de Tailandia de bádminton, perdió en semifinales ante la surcoreana An Se Young, primera favorita del torneo y número 2 del ránking mundial.

Tras 44 minutos de partido, el marcador reflejó la superioridad de la jugadora asiática, 21-16 y 21-12, con pocas opciones para la onubense que no pudo recortar las diferencias que estableció An Se Young en los dos sets desde el comienzo de ambos.

"Ahora mismo estoy muy disgustada conmigo misma por los muchos errores que he cometido en pista. Ante este tipo de jugadoras que solamente mantienen el volante en juego es complicado, porque consiguen los puntos a través de mis errores", dijo Marín en declaraciones remitidas.

"Debo trabajar estas situaciones, las sensaciones en pista y ahora solo me queda descansar y preparar el siguiente torneo en Singapur", finalizó la española.

Con esta victoria, la surcoreana deshace el empate que tenían ambas jugadoras en sus enfrentamientos y pasa a dominar por 5-4.