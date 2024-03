'Sueños de libertad': Avance del capítulo de hoy, 19 de marzo

En 50 minutos de duración, 'Sueños de libertad' trata la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que busca la ansiada libertad en la España de 1958. Los espectadores pueden disfrutar de la ficción de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3.

La serie empieza con la huida de la protagonista con su hijastra Julia. Ella es la nueva esposa de Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina.

En el próximo capítulo de Sueños de Libertad se verá la gran tensión existente entre la familia Merino. Luis reprocha a su hermano que no se alegre por él y le deja claro que no volverá a trabajar para Jesús de la Reina. ¡Cualquier trabajo es mejor que aguantar su primo! Él le dejó claro que no le necesitaba y no quiere volver a la fábrica por ello.

Gema tampoco se ha quedado callada. Ha reprochado a Digna que jamás mire por el beneficio de Joaquín y ha advertido a su marido: “O tu hermano o nosotros”. ¿Qué decidirá Joaquín? María ha tomado una decisión importante: regresa a Jaca. Begoña no se quita la duda de la cabeza y decide preguntar a Andrés: ¿La decisión de María tiene que ver con ella?