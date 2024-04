Paul Thin, segundo finalista de Operación Triunfo: "De niño decía que quería ser cantante o científico loco"

Paul Thin, natural de Granada (14 de diciembre de 2002) - conocido en casa como Pablo Delgado- se alzó con el segundo puesto del concurso convirtiéndose en la viva imagen de la creatividad musical. El concursante se ganó a la audiencia desde la gala 0 con un impecable 'Way Down We Go', que incluso levantó al jurado: "Yo tampoco me esperaba que esa actuación fuese lo que acabó siendo", dice emocionado.

Pero esa carta de presentación, tan solo era el preámbulo de todo lo que Paul tenía para aportar.

Una propuesta escénica que encendía las alarmas del talento del granadino, que no solo ha destacado a nivel musical, también ha sido una de las figuras más reales y reivindicativas; no le ha importado mostrar su vulnerabilidad ante las cámaras y dejarse conocer: "Llega un punto aunque trabajes mucho la estabilidad emocional todas tus inseguridades crecen", relata.

Su pasión por la música viene desde que pequeño: "De niño yo ya decía que quería ser o cantante o científico loco", nos confiesa entre risas.

Su esencia personal se fusiona en melodías disruptivas; dos ingredientes que unidos consiguen crear un concepto musical, sanador para él: "Abrirse con la música creo que es lo más coherente y también ayuda mucho es una forma de terapia", afirma.

Y afirma que no se conforma con hacer una pieza musical sin transfondo. El claro ejemplo es su nuevo single 'Dónde': "La hice pensando en una relación que tiene sus altibajos, la forma de ver el amor no es una forma líneal y era una cosa que quería mostrar con la música", confiesa.

Consciente de su capacidad performática, disfruta de cada hora de trabajo, en el fondo sigue siendo ese niño que quería ser músico o científico loco, define sus creacciones como un "juego" en el que se mezclan sus sentimientos con la música.

Paul Thin, ya ha iniciado su aventura musical fuera de la Academia: "OT ha sido el formato de mi vida, vengo del pueblo de Rosa, desde pequeño ya se hablaba de Operación Triunfo en mi casa", nos cuenta.

Pregunta: Fuiste uno de los incuestionables favoritos del público desde el momento en que te escucharon cantar por primera vez, diste una actuación de mucho nivel tanto vocal como a nivel de actuación ¿Te jugo a la contra haber empezado tan fuerte en el concurso?

Respuesta: No sé si me jugó a la contra, la verdad. Sí es cierto que es una actuación que he visto que se ha tenido en gran estima, pero yo tampoco me esperaba que la actuación fuese lo que acabó siendo. Simplemente elegí esa canción porque me sentía seguro con ella y dije 'pa' alante', como podría haber elegido otra. No me lo esperaba.

Para ser una primera gala saliste con mucha seguridad al escenario, parecía que llevabas toda la vienda haciéndolo.

Pues no llevaba toda la vida haciéndolo (se ríe), es verdad que estuve en Canal Sur en su momento y hice cuatro actuaciones pero realmente fue cosa de que en el escenario me crecí. Yo pensaba que era un día muy importante y tenía que estar seguro de mí mismo.

"Pensaba que era un día muy importante y tenía que estar seguro de mí mismo" Paul Thin

Han pasado casi dos meses desde que terminó la Academia, lo primero de todo ¿Cómo estás?

Lo estoy llevando bastante bien, la verdad que se me está haciendo corto porque me paso todo el día 'focused' en trabajar y eso provoca que esté bien mentalmente. No me llego a preocupar por cosas que puedan pasar porque estoy tan pendiente del trabajo, de lo que quiero hacer... que opaca todo lo más.

Has salido de la Academia y tu dinámica sigue siendo la misma: trabajar, trabajar y trabajar.

Sí, sí y sí. Al día siguiente de salir de Operación Triunfo ya estaba pidiéndole a Cris, el teléfono de los productores de la canción para ponernos al día siguiente a currar (dice entre risas).

¿En qué momento empezó tu pasión por la música?

De niño yo decía que quería ser cantante o científico loco.

¿Científico loco?

Lo de científico se me pasó cuando ví que las matemáticas y yo no nos llevabámos muy bien, lo de loco se mantuvo y lo de cantante pues se ve que también. Vaya que lo de cantar ha estado siempre ahí.

¿Y ha salido esta mezcla, no?

Sí, de repente ha salido esta mezcla de cantante loco, lo de científico lo he abandonado.

Paul Thin durante la entrevista para SPORT / Sandra Artuñedo

La Academia no es solo un aprendizaje musical, ¿qué es lo que has descubierto de ti mismo?

He descubierto lo importante que es mantenerse fiel a uno mismo. El apoyo que tenía en la gente y lo importante que es ser fiel a tu esencia.

Hemos podido ver a un Paul en diferentes situaciones de su vida, como si no hubiese cámaras. En la tercera nominación verbalizabas que en el único momento en el que habías parado de ensayar fue cuando te dio un ataque de ansiedad. Has sido referente de la salud mental en un programa de televisión. ¿Cómo se tiene que preparar una persona para entrar en OT y sobre todo para salir y afrontar una nueva realidad?

Yo iba todas las semanas a la psicóloga del programa, incluso semanas que estaba bien decía voy a ir porque quién sabe si me ocurre algo y de repente me trastoca el cerebro esa mañana.

Ya de por sí es muy importante controlar tu salud mental y estar bien emocionalmente, pero cuando estás en un ambiente tan tenso como ese, como es un concurso de televisión, es algo primordial. Todas las semanas pasas a estar criticado, te están juzgando y tienes que mantenerte todo lo sereno que puedas.

En el momento de la tercera nominación aunque trabajara mucho la estabilidad emocional todas tus inseguridades crecen. Cuando te están juzgando todas las semanas te empiezas a juzgar a ti mismo, y yo lo digo Operación Triunfo es un sitio donde tus inseguridades crecen porque es normal que crezcan.

Simplemente se refleja porque te están grabando, Operacion Triunfo es un reflejo de lo que es el día a día.

"Cuando te están juzgando todas las semanas te empiezas a juzgar a ti mismo" Paul Thin

Tuviste la valentía de abrirte y mostrarte al público. ¿Las nominaciones ayudaron a definirte en el concepto de Paul Thin que tenemos ahora?

Las nominaciones me ayudaron a poder elegir las canciones, lo que quería hacer y a poder enseñarlo. Más o menos sí que tenía claro que lo quería hacer estaba relacionado con el urbano pero tocando tantos palos distintos dentro de la Academia, se difumina.

Cuando me dieron la version de Ptazeta con Ruslana y me vi tan cómodo haciendo eso me sentí feliz. Recuerdo cuando me nominaron en la gala 8, tuve que elegir la canción y tenía varias opciones pero dije: 'si me voy, me marcho haciendo esto que es con lo que más cómodo me siento en el escenario'.

A partir de ahí se fueron dando las galas y dije: 'voy a mostrarme como soy', que es lo que se va a ver fuera y vamos a dejar un poco el concurso de lado que ya poco importa y bueno ya sabes: "pa' lo que queda en el convento…"

Dije: 'si me voy, me marcho haciendo esto que es con lo que más cómodo me siento en el escenario'. Paul Thin

A partir de ahí se te veía disfrutar. Fuiste uno de los concursantes más polivalentes en cuanto a la creación musical, te atreviste a modificar bases de temas muy conocidos para hacerlos tuyos. ¿Esa inquietud de hacer tu sonido propio de dónde viene?

Siempre fue por algo personal. Nunca fue una necesidad de hacerlo porque no se hubiera hecho antes. Por ejemplo, cuando llegó la canción de Milo quería darle ese toque épico y dije 'vale, vamos a buscar esa forma de llevarla a la épica', la original dura más de 3 minutos y medio y al recortarla se quedaba un poquito más monótona, quise eliminar la monotonía y que el recorte sirviese de algo.

Cada gala tenía tu sello, indiscutiblemente era Paul Thin. Dentro de la Academia ha habido dos personas muy importantes para ti una es Naiara y otra es Abril. Con Abril Zamora, te has abierto y has expresado tus sentimientos, al principio del programa en una sesión le contabas que te costaba adaptarte al grupo ¿Cómo te ha ayudado ella en la Academia?

Abril ha sido un apoyo muy fuerte, siento que ella me ha entendido muy bien, que hemos empatizado mucho entre nosotros y en definitiva, nos hemos entendido. Donde se nota es ahí. Era una persona con la que podía estar en un espacio seguro, aunque no estuvieramos hablando de nada y tan solo estuviesemos revisando una cosa de una canción. Ya con eso me sentía seguro.

También apostó desde el primer momento por mi forma de ser encima del escenario, y a la hora de buscar cómo interpretar me dejaba hacerlo desde mi personalidad. Me ayudó mucho a ver la importancia de ser uno mismo.

"Abril ha sido un apoyo muy fuerte... podía estar en un espacio seguro, aunque no estuviéramos hablando de nada" Paul Thin

¿Y en el caso de Naiara, qué significa sido para ti?

Naiara es una hermana mayor, me ha cuidado muchísimo. A día de hoy me la quedo como una hermana, esos apoyos a nivel personal son más importantes que todo lo demás en el concurso y el poder llevarme estas relaciones, sin duda, es lo mejor de toda la experiencia.

Hemos visto a Paul de moreno, Paul rubio y Paul rojo. ¿Cambio de look, cambio de mood?

Soy la misma persona (dice entre risas) pero el pelo suele acompañar a cómo estoy mentalmente. Después de un mental breakdown siempre tiene que venir un cambio de pelo (se ríe) pero en este caso no fue por mental breakdown, fue en relación al nuevo single, todo el concepto tiene que ver con el rojo y dije: el pelo también.

Hay algo de cambio emocional en los cambios estéticos: en la forma de vestir, en la forma de mostrarse...es como te sientes. Donde más cambio hubo fue del moreno al rubio, no solo estético también emocional.

Tu nuevo single 'Dónde' es una mezcla urbana con toques de hip-hop y una letra profunda. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de un tema basado en la fusión?

Han sido unos meses de mucho trabajo, con muchas referencias, de estudiar muchísimo, de estar en el estudio durante horas y debatir durante horas todos los sonidos. Si igual deberíamos equalizarlo un poco para quitar los graves, si lo hacíamos de una manera u otra...Han sido muchas horas de portatil, de trabajo de ordenador sobre todo porque hacía falta analizar mucho.

¿De dónde vienen tus referentes?

La gran mayoría de mis referentes vienen de Estados Unidos, vienen del hip-hop. Como tengo referentes directos del pop y del hip-hop he mezclado ambos hasta llegar al punto de 'Dónde'.

Simplemente he intentado mostrar mi forma de ser a nivel musical y ya está, sin necesidad de 'voy a hacer esto porque va a romper', si no 'voy a hacer esto porque suena a mí'.

En una clase con Abril hablabas del amor y decías que si estuvieras enamorado únicamente 'querrías ser' aunque a veces no te has podido vincular como querías, 'Dónde' habla de amor y de las complicaciones en una pareja ¿Tu nuevo single es un autoretrato?

La música es el medio perfecto para contar historias subjetivas, yo digo mucho que cada medio es perfecto para contar historias de alguna manera. El cine es un medio perfecto para contar historias en tercera persona y una acción específica, las series para el desarrollo del personaje y la música es el medio perfecto para contar historia en primera persona.

Al contar historias en primera persona abrirse con la música creo que es lo más coherente y también ayuda mucho, es una forma de terapia. Y fuera de todo lo que es a nivel de canción, de industria, 'Dónde' también ha sido una forma de autoterapia para mí, conmigo mismo.

Sandra Artuñedo

¿Es una catársis?

Sí, cuando ves que has llegado a un proyecto musical completo donde los sonidos acompañan a la letra en como se siente uno mismo, es muy satisfactorio. Ya he podido ver en redes como a la gente le llama la atención el beat, la instrumental, es muy movida, las partes que tienen más eléctronica, ese momento de casi rap con el jersey a tope...y luego la letra va por otros derroteros.

Tiene un porqué que sea así, no es solamente 'voy a hacer una canción que suene a maquineo...' realmente hay un motivo para que música y letra sean tan distintas. En el momento de crear 'Dónde' lo hice pensando en que una relación que tiene sus altibajos, la forma de ver el amor no es líneal y quería que se reflejara con la música y el instrumental de la canción.

"Para crear 'Dónde' lo hice pensando en una relación que tiene sus altibajos, la forma de ver el amor no líneal y quería que se reflejara con la música y el instrumental de la canción" Paul Thin

Has hecho una canción urbana de hip-hop con ritmos de eléctronica y una letra muy profunda que también funciona por separado. ¿El sonido que vamos a escuchar de Paul Thin va a seguir en este estilo?

Siempre estoy explorando, todavía estoy analizando que es lo que más me llena pero tengo claro que mi base se va a encontrar en el hip-hop. A partir de ahí fusionar el pop, también me gustaría mucho trabajar mis bases andaluzas, es algo que ya hacía antes; yo vengo de hacer rumba.

Querría mantener ese sonido más flamenco, también he estudiado jazz. Quiero incorporar todo eso en mis canciones, el cómo lo voy a hacer todavía no lo sé, hay que estudiarlo, fusionando, experimentando... pero sobre todo jugando.

¿Fusión es la palabra que te define?

Más que fusión es juego. Por ejemplo en 'Dónde' el momento del jersey cuando suena 'el pá, pá, parará', realmente el ritmo está acompañado de un taconeo flamenco, es algo que está muy escondido, son pequeñas cosas de las que igual solo me doy cuenta yo pero quiero ir jugando y dándole significado a los pequeños detalles.

Ya has sacado tu primer single tras tu paso por la Academia, has creado una carrera musical ¿soñabas con entrar en Operación Triunfo y que tu vida cambiara así?

Fíjate que sí. OT ha sido el formato de mi vida, vengo del pueblo de Rosa, desde pequeño ya se hablaba de Operación Triunfo en mi casa. Algo me decía que mi carrera artística iba a empezar en OT y siempre intentaba tener ese optimismo, manifestarlo, decir: 'va a ocurrir'.

Yo me autoconvencía, luego de repente cuando estaba solo en casa me venía abajo y decía: 'no va a ocurrir', pero en seguida recuperaba esa seguridad de creérmelo y tener tranquilidad. Me lo llegaba a imaginar, lo soñaba así.