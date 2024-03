Lucas Curotto: "Todos estos años trabajaba de barbero y la música estuvo esperando en pausa"

Lucas Curotto, natural de Uruguay (10 de noviembre de 2023) es la imagen de la evolución. El quinto finalista de la Academia, trabajaba como barbero mientras esperaba la oportunidad para poder despegar: "Hace casi tres años que estoy acá y todos estos años estuve de barbero, la música estuvo esperando en pausa lo principal es no perder ese foco", nos cuenta.

Su resiliencia, constancia y aprendizaje le han hecho llegar hasta el final de Operación Triunfo, pasó de estar nominado en la primera gala a alzarse con el quinto puesto en la final.

Detrás del 'Lucas, Lucas, Lucas' en cada valoración, Curotto absorbía cada matiz para sorprender en la siguiente gala. La música es su pasión lleva formándose desde los 14 años y no pierde las ganas de seguir creando.

Su primer single 'Corazones Rotos' ya puedes escucharse: "Es una locura pensar que esa canción la compuse al poco tiempo de llegar a España y he terminado sacándola post Operación Triunfo", nos cuenta.

Pregunta: Después de tres meses dentro de la Academia, ¿cómo están siendo las primeras semanas de realidad?

Respuesta: Se echa de menos, pero estoy muy contento por poder ver que era lo que estaba pasando fuera. Los primeros días costaba ser consciente de todo, los pasé en casa con mis padres y senté un poco más los pies en la tierra. Estoy saliendo de toda la burbuja y procesándolo poco a poco.

¿Qué es lo que más te chocó al salir?

Lo más fuerte es volver al mundo móvil, las redes sociales, ver cómo había evolucionado el programa y el boom que había tenido. Después de 3 meses sin teléfono la verdad que se extrañó tener el móvil fuera. Al final hoy en día las redes son muy importantes para el artista

Durante el concurso has sido el concursante que más ha evolucionado, fuiste el primer nominado y has llegado hasta la gala final, es todo un trabajo de fondo, ¿te ayudó esa primera nominación a sacar todo de ti?

Sí, siempre lo digo que como decía Buika una nominación a tiempo va bien y cien por ciento que esa nominación del primer programa me hizo pensar: 'vale disfrútalo, vive la experiencia pero hay que trabajar también', me dijo.

Desde esa primera semana a mi me hizo apretar y decir, cada gala, cada lunes voy a tomarlo como un examen, exprimir al máximo durante la semana y llegar de la mejor manera. Eso hizo que mis galas fueran mejores que si hubiera estado sin esa previa nominación.

Lucas Curotto, durante la entrevista para SPORT / VALENTÍ ENRICH

¡Qué hay que hacer para ser el favorito de Buika! Y no favorito porque no te nominara, en eso no perdonaba, pero el 'Lucas, Lucas, Lucas' forma parte de la historia de la edición

Bueno se fue dando un poco -dice entre risas- siempre traté de buscar el lado de la crítica constructiva. Yo escuchaba lo que ella tenía para decirme, hace falta apretar y que de primeras no te den la mejor visión para tener esa fuerza de mejora.

Yo creo que eso a ella le gustó y provocó que hayamos terminado con esa conexión, no era que con ella tuviéramos un momento de comunicación previo, pero sí que se notó -y yo lo noté de parte de ella- que mejoraron esas devoluciones entre ambos y que al final el ‘Lucas, Lucas, Lucas’ quedó ahí icónico.

Fuiste muy resiliente

Es un trabajo personal que vengo haciendo desde hace años y me ayudó mucho en esta etapa de la Academia nosotros también teníamos que entender que estar en el lugar del jurado era muy difícil porque realmente habían galas que eran muy buenas y la nominación era complicada. Ellos también son profesionales, están para dar una crítica constructiva.

Sandra Artuñedo

Fuera de las cámaras ¿cómo es vivir 16 personas en una habitación?

(Se ríe) Es bravo, es complicado. Tampoco te voy a mentir las primeras noches eran de jaleo en general -dice entre risas- todo el mundo se iba a acostar: mentira.

Charlábamos, gritábamos, de todo, hasta que empezamos a ser conscientes y empezamos a vivir el cansancio. Cuando iba llegando el lunes ya queríamos dormir, el que hablaba se le mandaba callar y bueno nada sí que al principio igualmente costaba un poco porque quieras o no son 16 personas.

¿Y el tema del orden y la limpieza? Hemos visto a Noemí muy nerviosa con vosotros

Ay…sí, sí yo trataba de hacer lo más que podía también dentro de lo que me apetecía porque muchas veces los que limpiábamos solo éramos unos pocos. Y veías todo sucio pero decías: ‘es que estoy cansado de hacerlo todo el rato, o de hacer el trabajo que le toca a otro’ y generaba el decir: ‘bah, pues no lo limpio’. Pero vaya, el desorden nos acompañó hasta el último día.

El corte de pelo: ¿momento de evolución, querías un cambio de imagen?

En realidad cuando salimos en Navidad le dije a mi familia: me parece que si sigo avanzando me voy a cortar el pelo, además llegaba el Ecuador del programa y todos hacíamos un clic.

Me apetecía el momento de un cambio, ya me tenía un poco aburrido el pelo largo y esa semana avisé a peluquería. A los compis les gusto muchó y les hacia gracia porque me habían conocido con el pelo largo y en la Academia cuando me veían de espaldas me decían: 'es que te veo de espaldas y me olvido, ¿quién se metió aquí?'.

Es bonito veros cambiar dentro de la Academia

Exacto, y el cambiar te da como otro aire y por ahí te motiva un poco más.

Operación Triunfo no es solo un aprendizaje musical, ¿qué has descubierto de ti mismo?

Al principio inconscientemente te comparas, son personas que van a la misma que vos, que sueñan con lo mismo. Caes en eso de compararte pero la comparación puede ser sana porque te enseña también a ponerte en un lugar de: yo destaco por esto. Eso fue lo que a mi me marcó: poder tomar herramientas de otros compañeros y con ellos pulirte y encontrarte.

Y luego la constancia, son horas de trabajo pero vale la pena y se va notando, es el momento de exprimirse al máximo.

¿Cómo viviste el momento en el que aparecieron tus padres en el plató?

Son de esos momentos que nos regalaba el programa bastante surrealistas. Yo sabía que en la gala final por familia iban a haber dos personas y estaban mi novia y mi hermano y encima me dicen: mira a esa cámara. Yo estaba mandando el saludo para mis padres en Uruguay y Juanjo me tuvo que pegar una colleja: “boludo”.

Jamás se me pasó por la cabeza que mis padres iban a aparecer en plató, pero jamás, y fue una locura, difícil de procesar, súper emotivo también, muy contento de que ellos pudieran estar ahí el día de la final.

Durante tu concurso has tenido dos fuertes pilares Naiara y Paul Thin ¿qué significan para ti?

Son pilares que han estado en todas, terminamos compartiendo los 3 meses juntos. Los momentos buenos y los malos : un día te levantas triste, tuviste un mal pase de micro, no te salen las cosas o la canción es difícil, al final tu refugio son ellos.

Hemos pasado momentos de risa y muy graciosos juntos, para mi han sido muy importantes.

Lucas Curotto, concursante de Operación Triunfo 2023 / VALENTÍ ENRICH

Todas las teorías de los fans de la edición apostaban porque Naiara y tú teníais algo más ¿Os han molestado estos rumores?

No, la verdad no. Ayer y anteayer estuvimos juntos grabando en el estudio, miramos el móvil y más o menos nos saltan las mismas cosas. A mi me salen un montón de vídeos de ‘Lunay’ y a Naiara igual pero nos miramos y nos reímos. También es gracioso porque nos recuerdan momentos lindos y no molesta.

Sé que hay gente que lo toma por ese lado y también lo entendemos por cómo se fue dando todo en la Academia. Pero bueno más allá de algún comentario un poco más desafortunado no nos ofende ni nos molesta.

Ya tenemos tu primer trabajo en solitario ‘Corazones rotos’, ¿por qué esta carta de presentación?

Es una canción en género pop, va en la línea de lo que voy a ir haciendo: variando entre pop, rock...He hecho mucho rock en la Academia y me gustó un montón.

'Corazones rotos' es una canción que yo traje antes de la Academia, siempre tuve ese feeling de que podía ser buena y como quedé nominado la primera semana me pusieron a trabajar con los editores.

La presenté, la empezamos a trabajar y fue 'de puta madre'. Es una locura pensar que esa canción la compuse al poco tiempo de llegar a España y he terminado sacándola post Operación Triunfo, como carta de presentación me gusta mucho, es muy especial y tiene tiempo ya conmigo. Mi sonido va a ir por ahí.

En el videoclip aparece algún sitio familiar...

Mezclamos lo que habíamos grabado en la Academia, la parte del techo blanco y con algo de fuera, que tuviera un poco a ver con la historia que habla la canción. Es una casa en Madrid, una fiesta un poco underground justamente como de despecho.

La canción habla de despecho, pero ¿no es tu caso, no?

Exacto, exacto, es algo ficticio que salió en su momento. Es una mezcla de despecho con ritmo 'para arriba'.

¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Tendremos próximo single pronto?

Todavía no estoy seguro, ahora mi cabeza está en ‘Corazones rotos’ que está recién salida, también está la Gira de por medio y todo. Me encantaría seguir dentro de poco sacando música, todavía no sé si va a ser balada o va a ser algo más movido.

Sandra Artuñedo

¿Con quién harías una colaboración de la Academia?

Hay tres que nos gustaría un montón, ya habíamos hablado antes y tenemos estilos que podrían combinar muy bien son Alex, Cris y Naiara.

Uno de los grandes proyectos que os ha dado OT es la creacción del himno de España para los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo viviste?

Otro de esos momentos locos que no nos esperábamos. En Uruguay los Juegos Olímpicos se siguen un montón, somos un país muy del deporte.Para mi fue una locura no me lo podía creer, es una oportunidad brutal, y yo soy uruguayo pero vivo acá, España me encanta y poder tener también la oportunidad de representar en ese lado, me pone ‘recontento’.

Truco para gestionar la fama

Sigo siendo el Lucas que vieron en el 24 horas, ahora cambia porque en la calle te reconocen y ese lado está guay pero lo voy llevando 'de a poco'. Tengo intención de hacer música, seguir avanzando y seguir cautivando y entreteniendo a la gente que me estuvo apoyando y que realmente hicieron que gracias a ellos conseguí mi quinto puesto en el programa.

¿Qué le dirías a una persona que todavía no ha tenido la oportunidad de despegar en la música?

Constancia, seguir para adelante y confiar. Si te vibra, si sientes que es, hazle caso, trabájalo. A mi me gusta mucho ser una motivación para el resto porque justo mi programa se dió así, en la primera gala estaba nominado y al final eso no quiere decir nada.

Uno puede seguir trabajando, porque el esfuerzo es parte de la clave del éxito, quien es constante y quien trabaja los frutos por algún lado se terminan dando. Así que, que se animen, el tiempo va pasando y la vida son procesos, yo al final hace casi tres años que estoy acá y todos estos años estuve de barbero y la música estuvo esperando en pausa, lo principal es no perder ese foco y tarde o temprano las puertas se abren.

¿Y de cara al futuro?

Poco a poco, la gira, nuevas canciones, el himno de España para los Juegos Olímpicos y que siga fluyendo sin prisa y sin pausa.